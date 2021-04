Prime Covid, télétravail, dons aux associations, économie collaborative. Un cru 2021 marqué par la crise sanitaire

Apprentis et étudiants doivent désormais déclarer l’intégralité de leurs revenus, y compris s’ils sont toujours rattachés au foyer fiscal de leurs parents. © Maxppp / Vincent Voegtlin

Comme l’an passé, tous les contribuables qui disposent d’un accès à internet doivent remplir leur déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr. La date limite va s’étaler, selon les départements, du 26 mai au 8 juin. Ceux qui remplissent leur déclaration sous la forme papier ont jusqu’au 20 mai pour la renvoyer. Avant de vous plonger dans votre déclaration, toujours indispensable malgré le prélèvement à la source, voici les principales nouveautés.

Télétravail : frais exonérés d'impôts

Plus de 12 millions de ménages bénéficient de la déclaration automatique qui doit permettre de leur simplifier la tâche. Inutile de la renvoyer, il vous suffit de vérifier que les informations pré-remplies sont exactes et complètes. Le mécanisme est élargi cette année à ceux qui ont, par exemple, déclaré une naissance en 2020.

Avec le Covid, beaucoup de salariés travaillent de chez eux, ce qui génère des frais supplémentaires d'électricité, de chauffage. Les allocations versées par certains employeurs pour couvrir ces frais sont exonérées d’impôt dans la limite de 550 euros par an. Nette d’impôts aussi la prime exceptionnelle, dite prime Covid, pour les agents publics, le secteur médical privé ou le secteur médico-social. De même, la prime Macron, versée par les entreprises à leurs salariés a été reconduite, tout comme l'allègement d'impôts des heures supplémentaires, dont le plafond est relevé à 7 500 euros par an, si certaines ont été effectuées entre 16 mars et le 10 juillet 2020, pendant l’état d’urgence sanitaire.

Dons aux associations, heures sup défiscalisés

Les dons à des associations comme les Restos du cœur ou la Croix Rouge bénéficient d’une réduction d’impôt de 75% dont le plafond est relevé à 1 000 euros. Un autre changement concerne les utilisateurs des plateformes Airbnb ou Leboncoin : cette année ce n’est plus à eux de déclarer ces revenus issus de l’économie collaborative. Les plateformes numériques les communiquent directement au fisc. Ces revenus apparaissent sur la déclaration pré-remplie. Apprentis et étudiants doivent désormais déclarer l’intégralité de leurs revenus, y compris s’ils sont toujours rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Comme l’an passé, Bercy recommande de privilégier les appels téléphoniques ou les emails en cas de questions, mais il est toujours possible de se rendre dans un centre des impôts pour les cas les plus complexes : ils sont ouverts mais uniquement sur rendez-vous.