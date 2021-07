Sur YouTube, cet Américain s'est fait une spécialité de découvrir et de faire découvrir des tubes francophones, en ne cachant pas son enthousiasme à l'écran. Dereck, créateur de la chaîne Dereck Reacts, a réuni en un peu plus d'un an 100 000 abonnés qui le regardent réagir à nos chansons populaires.

Sur sa chaîne YouTube, Dereck Rivera se filme en train de découvrir pour la première fois des chansons © Capture d'écran YouTube

Face caméra, il est épaté par les prestations de Mylène Farmer, trouve que Téléphone fait du "pur rock", et trouve que "Les Lacs du Connemara" "dépasse le radar de la folie". Dereck, un vidéaste américain, a gagné en quelques mois plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube nommée "Dereck Reacts", créée en avril 2020. Il s'y filme en train de découvrir des titres des années 80, essentiellement - mais pas seulement.

Le format n'est ni nouveau ni totalement original, les vidéos de réaction sont légion sur YouTube. Mais Dereck Rivera, 34 ans, a trouvé un filon qui fait mouche : cet Américain qui assure n'avoir jamais entendu parler de chanson française découvre des titres qui, de ce côté de l'Atlantique, sont cultes. De "L'Aziza" de Balavoine à "En rouge et noir" de Jeanne Mas, le voir entendre pour la première fois des tubes bien connus du grand public français - et réagir de façon souvent grandiloquente - suscite une grande sympathie. Pour Franceinter.fr, "Dereck Reacts" a accepté de revenir sur les débuts de sa chaîne et sur son activité de "réagisseur".

FRANCE INTER : Comment et pourquoi avoir lancé cette chaîne YouTube de "réactions" à des chansons ?

DERECK REACTS : "C’est essentiellement lié à la pandémie. Je ne me considère pas particulièrement comme extraverti, mais je sentais, à ce moment-là, que je perdais contact avec la société, en un sens. Honnêtement, tout ça me faisait peur, et je n’arrivais pas à être chez moi si longtemps sans voir des gens communiquer. YouTube a été une sorte d’échappatoire, pour garder les idées claires. Aussi étrange que cela puisse paraître, ça a été une sorte de thérapie.

La musique, c’est quelque chose qui fait beaucoup de bien (…), tous les sens sont impliqués. Un jour, je regardais la série "Better Call Saul" sur Netflix : dans cet épisode, le héros, Saul, fait un karaoké sur l'un des tubes du groupe ABBA, "The Winner takes it all". Je ne connaissais rien de la chanson ni du groupe, même si je me souvenais d'en avoir entendu quelques morceaux. C'est resté dans ma tête toute la journée ! J'ai cherché la chanson sur YouTube, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de réactions à cette chanson. J'ai trouvé ça intéressant.

À ce moment-là, je ne suivais que deux youtubeurs spécialisés dans les réactions, "Honest Vocal Coach" et "AJayll". Je me disais que je pouvais faire pareil, mais je suis terriblement timide, donc j’ai dû travailler-là dessus. J’étais alors en recherche d’emploi, donc je tuais le temps en faisant du graphisme en freelance, ça m’occupait. Être timide n’aide pas pour les entretiens, alors je me suis dit qu’aller sur YouTube, ça pouvait être du gagnant-gagnant pour moi. Ça m’a obligé à aller en dehors de ma zone de confort, à me fixer des objectifs et à faire les choses plus sérieusement. J’en suis aujourd’hui à 100 000 abonnés, j’étais à des années-lumière de penser cela."

Qu'est-ce qui fait une bonne chanson, selon vous ? Vos analyses sont-elles musicales, ou est-ce que vous vous basez sur le ressenti de l’écoute des chansons ?

"J’aime analyser absolument tout ce qu’il y a dans une chanson. Ce qui n'est pas facile, c'est à la fois d'écouter les paroles, tous les arrangements, de faire attention au visuel des clips… Il faut être totalement concentré. Il est impossible de tout voir du premier coup. Je joue cartes sur table dès que l’enregistrement est lancé : ce que vous voyez, c’est ce qu’il se passe réellement. Je ne joue pas, je ne me donne pas en spectacle. J’essaie de me connecter avec l’artiste pour comprendre comment il ou elle ressent la chanson."

Et la chanson française ? Quand avez-vous commencé à vous y intéresser ?

"C'est grâce à Mylène Farmer. Elle m'a été recommandée par un de mes abonnés Patreon [une plateforme de micro-financement des créateurs, NDLR], qui m’a dit que je pouvais soit regarder ses chansons de mon côté, soit faire une vidéo de réaction. Je me suis dit : soyons fous, réagissons à une chanson de Mylène Farmer sans rien connaître d’elle ! Les retours sur ma première vidéo sur Mylène Farmer ont été énormes. Ça a lancé quelque chose de nouveau, et je n’en suis jamais revenu. Je faisais déjà des réactions à des chansons des années 80 et 90, des groupes européens ou de synth-pop, comme Erasure, Depeche Mode, etc. Une chose en amenant une autre, j’ai commencé à réagir à la musique française de ces années-là."

Que connaissiez-vous de la chanson française avant de commencer à tourner vos vidéos ?

"Absolument rien ! À la base, je ne savais même pas qu’il existait de la synth-pop française des années 80 !"

Sur beaucoup de vos vidéos vous êtes très enjoué… Vous arrive-t-il de ne pas aimer certains titres que vous découvrez ? Au point d’arrêter le tournage ?

"Ça m’est arrivé, de devoir réagir à des chansons qui ne me plaisaient pas - assez souvent, je me dis même que j’ai hâte que ce soit fini, ou j’essaie de comprendre ce que l’artiste a fait d’autre, de parler de ce que j’aime et ce que je n’aime pas. Mais je n’ai encore jamais été jusqu’à arrêter un tournage en plein milieu parce que je n’aimais pas la chanson."

Comment choisissez-vous vos chansons ? Et comment préparez-vous vos vidéos ?

"J'ai des abonnés sur Patreon qui font des demandes de chansons. Je prends aussi parfois des chansons que l'on me recommande dans les commentaires de telle ou telle vidéo. Je prends aussi des chansons en me basant sur leur popularité actuelle, sur celles qui font beaucoup d’écoutes en streaming.

Je fais toujours des recherches avant de commencer à tourner mes vidéos, c’est même une grande partie de mon travail."

Depuis que certaines de vos vidéos ont eu du succès, on peut voir que vous en publiez de plus en plus... est-ce une forme d'obligation, quand vos vidéos sont remarquées, d'en produire toujours plus ?

"J'ai de plus en plus d'abonnés payants, qui m'envoient des demandes de plus en plus nombreuses, donc oui. Et quand je vois qu'une vidéo attire l'attention plus qu'une autre, j'ai tendance à réagir à d'autres chansons du même artiste plus souvent."

Qui est le plus intéressé par vos vidéos ? Les Français ou les Américains ?

"Actuellement, la plus grande partie de mon audience, ce sont des gens qui regardent les vidéos depuis la France. Les spectateurs américains viennent en deuxième."

Continuez-vous à écouter certains titres sur lesquels vous avez fait des vidéos ? Quelles sont vos chansons favorites ?

"Tout à fait ! Je garde certaines chansons dans ma playlist pour faire du sport ! J'ai gardé "Johnny Johnny" de Jeanne Mas, "Dégénération" de Mylène Farmer, "Aimons-nous vivants" de François Valéry ou "L'Aziza" de Daniel Balavoine."