INFO FRANCE INTER - La Société Générale et la Caisse d'Épargne de Loire-Centre viennent d'être condamnées à des amendes. Elles n'ont pas respecté leur devoir d'information sur les taux des commissions qu'elles prélèvent sur les paiements par carte bancaire. La Société Générale écope d'1,6 millions d'euros d'amende.

L'amende administrative s'élève à 1,6 millions d'euros pour la Société Générale et 175 000 euros pour la Caisse d'Épargne de Loire-Centre. © AFP / BURGER / Phanie

La Société Générale écope d'une amende administrative d'1,6 millions d'euros. Elle s'élève à 175 000 euros pour la Caisse d'Épargne de Loire-Centre. Les deux banques ont été condamnées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour non respect de la réglementation européenne de 2015 sur les achats par cartes bancaires.

La Société Générale et la Caisse d'Épargne de Loire-Centre épinglées

Concrètement, lorsqu'on réalise un achat par carte, la banque du commerçant reverse une commission à notre banque. Une commission plafonnée à 0,3% pour un achat par carte de crédit et à 0,2% pour un paiement par carte de débit. Mais ce plafond n'est donc pas toujours respecté, causant un préjudice au commerçant et in fine aux clients.

La réglementation européenne, entrée en vigueur il y a sept ans, était censée fluidifier les échanges interbancaires, faire baisser les coûts et offrir plus de transparence. En décembre dernier, six banques ont déjà été condamnées à des amendes administratives. Aujourd'hui, ce sont la Société Générale et la Caisse d'Épargne de Loire-Centre qui sont épinglées pour non respect des plafonnements et défaut d'informations claires et explicites.

"En l'absence d'informations transparentes et complètes de la part des banques qui sont prévues par le règlement, les commerçants sont en difficulté pour pouvoir comparer les offres des différents services bancaires et ne peuvent pas faire jouer la concurrence", explique Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF qui poursuit ses enquêtes. D'autres sanctions pourraient tomber dans les mois qui viennent.