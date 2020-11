La traditionnelle ruée dans les rayons de jouets, livres ou électroménager est compromise par les mesures sanitaires contre l'épidémie. Pour éviter de se retrouver avec un sapin sans cadeaux, voici quelques idées lumineuses.

Si vous êtes adepte du "Do it yourself", c'est votre année. © Capture d'écran / Youtube

Noël aura-t-il lieu ? Oui, promet le ministre de la santé Olivier Véran, mais ça "ne sera pas une fête normale". À l'heure où nombre de Français s'interrogent sur la possibilité de célébrer Noël en famille, certains d'entre-vous veulent peut-être prévoir le coup (ou se rassurer pour avoir des cadeaux de dernière minute). Mais comment faire si le confinement se prolonge ?

Un abonnement pour jouer aux jeux vidéo

Qu'on se le dise, Netflix et Disney Plus, c'est bien et on n'en voit jamais la fin. Ça occupe et ça ne demande pas beaucoup de réflexion, puisque les épisodes et les films s’enchaînent parfois sans même avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Mais quand on doit rester chez soi, le besoin se fait parfois sentir de prendre les manettes. Difficile donc de zapper le loisir le plus populaire : le jeu vidéo. En effet, En 2020, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 71% des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement. C'est donc un des cadeaux qui aura le plus de chances d'être apprécié, surtout par votre cousine gameuse.

Sans avoir à emballer une disquette, un CD-ROM ou un DVD, il est possible d'offrir un abonnement à une plateforme dématérialisée, comme Blacknut ou Origin Access. Les constructeurs de consoles Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox) proposent aussi des abonnements permettant parfois l'accès libre à plusieurs dizaines voire centaines de jeux (pour peu d'avoir la console en question). Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : de FIFA aux Sims, en passant par Hades et Hollow Knight, et on y trouve même certaines nouveautés.

Créer un album photos

S'il y a bien un cadeau dont on ne se lasse jamais, c'est celui qui rappelle de bons et tendres souvenirs. L'album photo fera toujours plaisir. Mais comment faire si vous ne pouvez imprimer vos photos ou acheter un album pour les y coller ? C'est sur internet que vous trouverez votre bonheur. Plusieurs sites, comme celui-ci ou celui-là, proposent de créer son propre album avec des photos que vous avez rangées dans votre ordinateur. Laissez libre cours à votre inspiration pour créer des montages incongrus ou poétiques.

Certains sites proposent même d'insérer des vidéos dans votre album qu'il sera possible de voir en flashant un QR Code. Sur les pages, vous êtes libre d'écrire des titres, d'inscrire des commentaires et des messages personnels. Si vous avez la chance d'y avoir accès, profitez-en pour consulter d'anciennes photos de famille, pour les numériser et les intégrer dans des albums personnalisés pour chacun.

Du recyclage et du "fait maison"

Et si la perle rare était déjà chez vous ? Des vêtements que vous n'avez jamais ou peu portés et que votre sœur rêvait secrètement de vous subtiliser. Si vous maniez bien l'aiguille, vous pouvez customiser des taies de coussins, couvertures ou chaussons qui seront très utiles pour rester à la maison. Ce livre que vous avez adoré et que vous aimeriez partager, ce projecteur d'étoiles que vous aviez oublié sur l'étagère et qui ravirait votre petit cousin, cette énorme réserve de cartes Pokémon que votre oncle collectionne...

Continuons avec un objet emblématique de ces confinements : le rouleau de papier toilette. Pas hyper glamour, mais il s'avère adapté à la création de décorations de Noël plutôt sympa, en suivant par exemple les consignes de cette vidéo. Dans la même rubrique "carton dans tous ses états", il est possible de fabriquer tout un tas d'objets décoratifs et pratiques qui peuvent être fabriqués avec presque rien, comme le montre cette vidéo.

Un petit mot bien tourné, et ça peut même remplacer un cadeau. D'ailleurs, avez-vous pensé à une carte très élaborée qui ravirait Mémé ? Pour ça, on vous laisse naviguer sur YouTube et trouver des tutos. Un conseil : ne lésinez pas sur les artifices. Rubans, paillettes, fenêtres coulissantes dévoilant un paysage enneigé... Il faut mettre le paquet. Allez, à vos petites mains, voilà un tuto que nous avons apprécié :

Les jouets en drive, click'n'collect

On a bien dit "sans aller dans" un magasin ! Ce n'est pas pour jouer sur les mots, mais pour préciser que de nombreuses enseignes, parfois même le magasin du coin, proposent des solutions pour venir chercher les jouets et autres réjouissances emballées, sans passer les portes. Alors, si vous n'êtes pas très manuel, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Carrefour et Auchan, par exemple, ou bien encore appeler King Jouet, La Grande Récré, JouéClub et autre PicWicToys.

Tous ont mis en ligne leurs gammes de jouets et proposent désormais de commander à distance pour se faire livrer ou retirer en "drive", sans arpenter les rayons. Sans oublier les nombreuses petites enseignes qui ont déjà prévu des commandes en ligne et un service à la porte du magasin. Pour choisir donc, cette année, on touche avec les yeux.

Un don à une association au choix

Les besoins ne manquent pas, surtout en cette période de crise sanitaire et économique. Alors si pour votre mère, Noël rime avec bonne action, n'hésitez pas à offrir pour elle un don à une association. Vous avez l'embarras du choix. Après avoir applaudi les soignants, elle pourra à travers vous faire un don à la Fondation des hôpitaux. Elle pourrait aussi se tourner vers la Fondation Abbé Pierre pour aider les plus démunis à se confiner dans un habitat décent, vers le Secours Populaire pour apporter de l’aide alimentaire et vestimentaire, ou d'autres structures moins connues comme l'assocation Mamama, qui vient en aide aux mères seules et isolées, en leur livrant des colis alimentaires et de produits d'hygiène de première nécessité.