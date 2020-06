Le Disquaire Day, rendez-vous des disquaires indépendants, fête ces 10 ans en France cette année. 10, c'est aussi le nombre de pochettes de disques cultes sur lesquelles France Inter vous propose de tester vos connaissances.

Chaque année depuis 2010, le Disquaire Day célèbre les disquaires indépendants. © Maxppp / MICHEL CLEMENTZ / WORLDPICTUR

C'est depuis 10 ans la grande célébration des disquaires indépendants en France : le Disquaire Day 2020 a lieu ce samedi 20 juin. Une journée pour souligner l'importance de ces disquaires indépendants, "la diversité musicale qu’ils incarnent ainsi que le rôle culturel et social incontournable qu’ils occupent", expliquent les organisateurs. L'occasion d'aller à la rencontre des disquaires partout en France , et de fouiller dans les bacs à vinyles. Cette édition 2020 est parrainée par Etienne Daho.

Le Disquaire Day, c'est aussi la grande fête du vinyle ! Un objet qui a la cote, puisque plus de 4 millions de vinyles ont été vendus en 2019, soit 12% sur un an. Et qui dit vinyle, dit pochette. Certaines sont devenues cultes, et encore aujourd'hui, nombre d'artistes ont à coeur de soigner le visuel de leurs albums. Alors France Inter vous a préparé un petit quiz, 10 pochettes qui ont marqué l'histoire de la musique. Saurez-vous reconnaitre les titres et les artistes qui se cachent derrière ?