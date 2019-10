Le 31 octobre 2009, M6 diffusait le tout dernier épisode de la dernière saison, le “Livre 6” de Kaamelott, la série d’Alexandre Astier. Alors qu’une suite en long métrage doit sortir au cinéma l’an prochain, voici un quiz pour se souvenir des meilleures répliques de la série et patienter d’ici là.

L'auteur et réalisateur de Kaamelott, Alexandre Astier, interprète le rôle du roi Arthur lors d'un tournage en... 2006. © AFP / Martin Bureau

Déjà dix ans : le 31 octobre 2009, était diffusé sur M6 le tout dernier épisode de la série Kaamelott, au terme de six saisons. Dans neuf épisodes, le créateur, Alexandre Astier, racontait la genèse de l’histoire initiale et retraçait la jeunesse du jeune Arthur, à Rome, avant qu’il ne soit appelé à devenir le roi des Bretons. Sorte de préquelle aux précédentes saisons, les dernières scènes de ce "Livre VI" montraient l’image d’un souverain déchu, affaibli par une tentative de suicide, avant de laisser la porte ouverte à une suite (et donc un long-métrage).

Dix ans plus tard et au terme d’une longue bataille judiciaire avec le producteur de la série, CALT, le premier film d’une trilogie est en cours de tournage et devrait sortir en salles en 2020. Avant cette sortie, tant attendue par les fans, nous vous proposons de vous replonger dans l’univers de cette toute dernière saison. La saison 6 de Kaamelott est par ailleurs toujours disponible en replay sur 6play.

►► Si vous êtes sur mobile, accédez à notre quiz en cliquant ce lien.

Aller plus loin