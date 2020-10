L'histoire de la décolonisation, l'influence de Melania Trump à la Maison blanche, la vie pas si rose de Paris Hilton ou le quotidien des quartiers Nord de Marseille... France Inter a sélectionné dix documentaires à visionner le soir si vous êtes dans une zone concernée ( ou non) par un couvre-feu.

Voici une sélection de dix documentaires à regarder en ligne gratuitement. © Captures d'écran

La décolonisation enfin racontée

Le documentaire en deux épisodes de France 2 "Décolonisation, du sang et des larmes" aborde une page encore tabou de l'histoire de France : cCelle d'un système de domination qui a concerné 40 territoires et près de 110 millions d'hommes et de femmes. "On vous apprend à avoir honte de vous-même, de votre culture, se souvient notamment l'Ivoirien Soro Solo, et à adopter la culture, la civilisation du dominateur, qui est le blanc, le Français. C'est ça, le résultat du lavage de cerveau de la décolonisation". À partir d'images d'archives mises en couleur, ce film en deux parties donne la parole aux témoins, acteurs et victimes de cette page de l'histoire qui a laissé de profondes blessures.

► "Décolonisations, du sang et des larmes", de David Korn-Brzoza, 2 x 81 minutes, à voir sur france.tv

Qui est vraiment Melania Trump ?

Le premier mandat de Donald Trump à la tête des États-Unis touche à sa fin et le mystère sur sa femme, Melania, reste entier. La top model slovène ne s'exprime plus en public depuis qu'elle a été ridiculisée, en 2016, par le plagiat d'un discours de Michelle Obama et son mari, orateur prolixe, ne parle que très peu d'elle. N'est-elle pour autant qu'une femme-objet ou influence-t-elle le président américain sur ses choix politiques ? "Je pense que c'est un objet du pouvoir, un objet magnifique, un objet mystérieux que le pouvoir utilise très bien pour des fins électorales", expliquait sur France Inter Laurence Haïm, ancienne correspondante à Washington, qui dresse ce portrait inédit de la first lady.

► "Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir" de Laurence Haïm, 58 minutes, sur arte.tv

Le New York Times face à Donald Trump

La réalisatrice Liz Garbus a promené sa caméra dans les couloirs du prestigieux quotidien américain The New York Times pendant toute la première année du mandat de Donald Trump. "Nous allons avoir du mal à le comprendre et à le couvrir de manière offensive, mais c'est un sujet en or", disait après l'élection le rédacteur en chef du journal, Dean Baquet. Ce documentaire en quatre épisode nous fait vivre de l'intérieur la construction des scoops, des enquêtes, mais aussi la guerre qui oppose le président américain et les médias.

"Mission vérité – Le "New York Times" et Donald Trump", de Liz Garbus, 4 × 55 min, à voir sur www.arte.tv

L'été au cœur d'un quartier marseillais

Une borne à incendie arrachée arrose la bien nommée "Rue du Jet d'Eau", des enfants s'y baignent pendant que les grands-frères rappent sur le trottoir. Pour son premier film, le journaliste Philippe Pujol, prix Albert-Londres en 2014, a passé un été avec les habitants de Saint-Mauront, l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Un quartier où les commerces ont disparu, où beaucoup d'immeubles sont insalubres, où les habitants se battent contre un projet de voie à double-sens qui risque de rayer leur village de la carte. Un documentaire d'une heure, sans voix off et tout en poésie.

► "Péril sur la ville", de Philippe Pujol, 57 minutes, à voir sur arte.tv

Et si 007 était une femme ?

On en parle très peu, mais plusieurs femmes professionnelles du renseignement ont vécu la guerre froide de l'intérieur à Paris, Washington, Moscou ou Tel Aviv. C'est pour leur rendre la place qui leur est due dans l'histoire que la journaliste Chloé Aeberhardt a rencontré six d'entre elles. Chaque épisode de cette mini-série animée raconte leur carrière, le rôle décisif qu'elle ont joué dans le conflit Est-Ouest ou dans la traque des nazis en Amérique du Sud.

► "Les espionnes racontent" de Chloé Aeberhardt, 6 x 7 minutes, à voir sur arte.tv

La vie pas si glamour de Paris Hilton

Vous ne vous êtes certainement jamais interrogé sur la vie de la jet-setteuse Paris Hilton. Descendante d'un magnat de l'hôtellerie, mannequin, star de télé-réalité, elle s'est surtout faite connaître par la vidéo de ses ébats sexuels mise en ligne par son ancien petit ami. Mais This is Paris montre l'envers de l'image médiatique lisse et parfaitement léchée. Celle d'une héritière richissime, détestée à l'école, envoyée en camp de redressement, kidnappée par ses parents qui craignent pour leur image. Et finalement touchante.

► "This is Paris", d'Alexandra Dean, 1h45, à voir sur YouTube

À la rencontre des chiens abandonnés à Tchernobyl

Lorsque Tchernobyl a été frappée par une catastrophe nucléaire en 1986, les habitants de la zone ont dû tout quitter et fuir... en abandonnant leurs animaux de compagnie. Plus de trente ans plus tard, Léa Camilleri et Hugo Chesnel sont allés à la rencontre de ces chiens abandonnés et de leurs descendants, pris en charge par une association mobilisée sur place.

"Dogs of Chernobyl : The Untold Story", de Hugo Chesnel & Léa Camilleri, à voir sur Youtube

Dans les coulisses du génie de Miyazaki

Qui se cache derrière les chefs d'œuvre du long-métrage animé Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro ou Mon Voisin Totoro ? Hayao Miyazaki, bien évidemment, génial réalisateur et conteur d'histoires. La chaîne japonaise NHK propose en libre accès une série de quatre documentaires intitulée "10 ans avec Hayao Miyazaki", sous-titrés en français, qui retracent le processus créatif du maître de l'animation et permet de plonger dans son univers fantasmagorique si singulier. C'est instructif... et poétique.

► "10 ans avec Hayao Miyazaki", 4x50 minutes, à regarder sur le site de NHK.

"HUMAN" de Yann Arthus-Bertrand

Qu'est-ce qui nous rend humains ? C'est l'une des questions que s'est posé le réalisateur et photographe Yann Arthus-Bertrand. Pour y répondre, il a passé trois ans à collecter les histoires de 2 000 femmes et hommes dans 60 pays. Avec son équipe passionnée de traducteurs, journalistes et cameramen, Yann a capturé les émotions et les sujets qui nous unissent tous, comme l'éradication de la pauvreté, la guerre, l'homophobie ou encore le futur de notre planète.

► "HUMAN" de Yann Arthus-Bertrand, 3h11, à voir sur Youtube

Le doublage de vos films et séries préférés

Ce documentaire a la particularité d'avoir été créé par un passionné : le réalisateur Nicolas Ramade est fasciné par les voix françaises des films et séries américains. Après leur avoir consacré un facétieux court-métrage, On s'est fait doubler, avec la participation amicale des comédiens et comédiennes de doublage les plus connus de France, il a réalisé une série d'entretiens avec ces "voix" célèbres, réunis dans ce documentaire. Vous connaissez leurs voix, vous allez découvrir leurs visages et leur histoire.

► "Les voix légendaires du doublage", de Nicolas Ramade, 26 minutes, à voir sur Youtube