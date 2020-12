Le jeu vidéo en 2020, ce n'est pas seulement les dizaines d'heures de confinement devant Animal Crossing. Contrairement à d'autres domaines sinistrés de la culture, le jeu vidéo a vécu une année 2020 faste, riche en bonnes surprises. Voici notre sélection de jeux qui sortent des sentiers battus !

Des jeux originaux, décalés, qui avaient plein de belles choses à offrir en 2020

"Haven", romance acidulée

L'une des dernières jolies surprises de 2020, par les créateurs français de l'ultra-nerveux (et difficile) "Furi", "Haven" propose à l'inverse une balade douce et colorée dans la vie quotidienne de Yu et Kay, un jeune couple qui vit sur une planète isolée. Ils ont fui un monde totalitaire où les unions sont décidées à l'avance pour pouvoir vivre leur amour... Mais leur quotidien tranquille va vite devenir plus inquiétant. Un petit bijou d'écriture, qui tient beaucoup à ses personnages et à leurs échanges, tour à tour drôles ou touchants.

🎮 "HAVEN" - Disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox One/Series (sortie en 2021 sur Switch et PlayStation 4)

"Persona 5 Royal", le retour du roi

Version améliorée et étendue du meilleur jeu de rôles japonais de l'année 2017 (oui, on triche un peu), "Persona 5 Royal" est donc devenu le meilleur jeu de rôles japonais de l'année 2020. Univers foisonnant, scénario bourré de rebondissements, réflexion maline sur l'adolescence, design graphique à tomber par terre, personnages attachants, système de jeu ultra complet : un régal pour les amateurs du genre, et une très belle porte d'entrée dans ce type de jeux pour les novices. D'autant qu'il est désormais disponible en version française, une première pour cette série.

🎮 "PERSONA 5 ROYAL" - Disponible sur PlayStation 4 et 5

"Hades", challenge infernal

Le jeu qui nous a sans doute le plus fatigué les doigts 2020. "Hades" est une fuite en avant permanente, celle de Zagreus, fils d'Hadès, qui tente en vain de fuir le domaine de son maître des Enfers de père. À chaque mort, le joueur retourne à son point de départ, un peu plus fort, un peu mieux équipé, un peu plus motivé pour aller toujours plus loin. Le jeu lui-même est d'une rare générosité dans ce qu'il propose, et offre un plaisir de jeu plein d'adrénaline et sans cesse renouvelé. Pour ceux qui aiment un bon challenge, difficile mais jamais injuste.

🎮 "HADES" - Disponible sur PC, Mac et Switch

"Cloudpunk", facteur façon Blade Runner

Et si le meilleur jeu cyberpunk de l'année, c'était cette petite perle indépendante qui a pris tout le monde par surprise en avril dernier ? Dans "Cloudpunk", vous êtes Rania, une jeune livreuse qui entame sa première nuit de travail dans sa voiture volante, au milieu d'une cité tentaculaire où le niveau du sol et celui des plus hauts immeubles sont séparés de plusieurs kilomètres. Visuellement superbe (attention toutefois à la version Switch, nettement moins agréable à l'œil), avec son design fait de petites cubes et ses néons colorés, le jeu développe une ambiance fascinante, presque onirique, dont on a du mal à sortir...

🎮 "CLOUDPUNK" - Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch

"Fuser", laissez-moi (faire) danser

De tous les jeux vidéo de cette sélection, c'est sans doute celui où l'aspect "jeu" est le plus important. "Fuser" se présente avant tout comme un outil pour vous permettre de vous amuser, en vous prenant pour un DJ surdoué. Le principe est simple mais redoutablement efficace : quatre pistes sonores, des disques de tubes musicaux, et un milliard de combinaisons possibles (la voix de Billie Eilish sur la guitare de Coldplay, accompagnées de la ligne de basse de Donna Summer et du "beat" de DMX, par exemple). Drôle, facile à prendre en main, et terriblement gratifiant tant le jeu vous permet de créer sans douleur des mix musicaux improbables.

🎮 "FUSER" - Disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One

"Streets of Rage 4", des baffes comme en 1991

Qui aurait cru que l'année 2020 verrait sortir la suite d'une trilogie sortie sur Megadrive au début des années 90 ? C'est pourtant ce qui s'est passé avec ce quatrième épisode de la série "Streets of Rage", référence du genre, développé en France par le studio Dotemu. Et c'est une franche réussite : on a vraiment l'impression de jouer à un classique intemporel du jeu vidéo, dépoussiéré par de nombreuses petites améliorations et un style graphique joliment cartoon. De quoi ravir les nostalgiques !

🎮 "STREETS OF RAGE 4" - Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch

"Immortals: Fenyx Rising", du grec qui a la frite

Très largement inspiré du dernier épisode de Zelda, "Breath of the Wild" (et parfois moqué pour cela sur les réseaux sociaux), "Immortals: Fenyx Rising" a pourtant été une excellente surprise à sa sortie. Un jeu en monde ouvert riche, vaste, dans une version colorée et fantasque de la mythologie grecque, qui brille aussi par son humour, ce qui n'est pas si fréquent dans ce genre de jeux. Une aventure riche et très agréable à parcourir, qui mérite vraiment (tel un cyclope) d'y jeter un œil.

🎮 "IMMORTALS: FENYX RISING" - Disponible sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, et Switch

"The Longing", l'ultime confinement vidéoludique

Au moment de réfléchir aux jeux les plus marquants de cette année, l'auteur de ses lignes s'est demandé ce que devenait l'Ombre, triste héroïne de "The Longing", condamnée à attendre pendant 400 jours le réveil de son roi, tout au fond d'une caverne inhospitalière. Pas 400 jours dans le jeu, non : 400 jours bien réels, un très long compte à rebours qui démarre quand vous lancez la partie, et qui sera inexorable même si vous ne jouez plus. Quand vous êtes là, l'Ombre a quelqu'un pour la guider et pour interagir avec elle ; quand vous l'oubliez, elle sombre dans l'ennui et le désespoir. Un jeu-concept génial dans sa cruelle simplicité.

🎮 "THE LONGING" - Disponible sur PC et Mac

"Murder by Numbers", le Columbo du nonogramme

Un jeu de puzzles peut-il aussi raconter une histoire ? "Murder by Numbers" tente ce cocktail improbable, et y arrive particulièrement bien. Il mêle une série d'enquêtes policières à des puzzles mathématiques (plus précisément des "nonogrammes", popularisés par la série de jeux vidéo "Picross"), en y ajoutant beaucoup d'humour, un style graphique manga et des personnages hauts en couleur. Le tout ne révolutionne aucun des deux genres, mais crée une alchimie inédite, parfaite pour s'occuper quelques minutes à la maison ou dans les transports.

🎮 "MURDER BY NUMBERS" - Disponible sur PC et Switch

"13 Sentinels: Aegis Rim", maestro du scénario

D'un scénario classique voire cliché (des créatures géantes attaquent une ville japonaise et des lycéens doivent piloter des robots pour les repousser), le jeu du studio Vanillaware propose en fait un des récits les plus habilement racontés depuis longtemps. L'histoire n'est en effet pas racontée dans l'ordre mais par des séquences vécues par chacun des 13 personnages, parfois espacées de plusieurs années voire dizaines d'années, offrant des points de vues différents sur un même événement, le tout permettant petit à petit de reconstituer un immense puzzle narratif. Un petit bijou d'écriture.

🎮 "13 SENTINELS: AEGIS RIM" - Disponible sur PlayStation 4