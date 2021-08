Les stocks de sang sont insuffisants. L'EFS alerte et rassure les donneurs : pas besoin de pass sanitaire et il est possible de venir juste après une vaccination contre le Covid-19.

A la maison du don de sang de Cabanel à Paris ce vendredi 27 août. © Radio France / Victor Vasseur

Il manque 500 dons de sang par jour. L'EFS s'inquiète pour ces stocks, en net recul, comme c'est bien souvent le cas en période de vacances. L'épidémie de Covid et la campagne de vaccination pèsent aussi sur les collectes. Faut-il avoir un pass sanitaire ? Peut-on venir après avoir reçu le vaccin ? Les donneurs s'interrogent. France Inter a posé dix questions à Geneviève Woimant, la médecin responsable de la maison du don de Cabanel à Paris, car une poche de sang recueillie peut permettre de sauver trois vies.

Geneviève Woimant, la médecin responsable de la maison du don de Cabanel à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

Peut-on donner son sang après avoir attrapé le Covid ?

"Il faut attendre un peu, 14 jours après être tombé malade."

Peut-on donner son sang après avoir été vacciné ?

"La vaccination ne pose aucun problème pour donner son sang. On peut donner tout de suite après avoir été vacciné. Il y a des gens qui ne viennent pas pour cette raison. Ils sont persuadés qu'il faut attendre un peu, alors que non."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Peut-on attraper ou recevoir le Covid en donnant son sang ?

"Non, le coronavirus se transmet principalement par les postillons, et non par le sang, c'est très clair."

Faut-il prendre son pass sanitaire ?

"Il ne faut pas de pass sanitaire pour donner son sang. Il peut y avoir quelques exceptions, par exemple si la collecte a lieu dans un très grand centre commercial, mais c'est très rare. S'il y a une maison du don intégrée à l'hôpital, le pass sanitaire ne sera pas demandé aux donneurs."

Dans la salle où les prises de sang se déroulent à Paris, dans le 15e. © Radio France / Victor Vasseur

Faut-il prendre rendez-vous ?

"Oui, un peu comme sur Doctolib, vous pouvez aller soit sur le site internet, soit sur l'application. Cela nous permet de réguler les flux, d'éviter les files d'attente. En plus sur l'application, on retrouve les contre-indications principales."

Quel est l'état des stocks de sang ?

"Les réserves de sang sont très fragiles. Elles atteignent 90 000 poches alors qu'il nous faudrait 110 000 poches idéalement pour être confortable. On craint surtout la rentrée car tout va redémarrer. Les interventions vont augmenter, et donc les besoins.

Le problème que nous avons c'est qu'il y a de nombreuses collectes mobiles qui sont annulés dans les universités, dans les gymnases, dans les écoles, dans les mairies, dans tous les endroits où l'on va réquisitionner les locaux pour faire de la vaccination.

Il y a moins de collectes mobiles alors qu'elles apportent au moins 80% des réserves de sang au niveau national."

Qui peut venir donner son sang ?

"Toutes les personnes saines, qui ont plus de 18 ans, jusqu'à 78 ans. Il faut être en bonne santé. Et en général, il faut faire plus de 50 kilos."

Comment se déroule une prise de sang ?

"Si c'est la première fois, il faut venir avec sa carte d'identité. Les habitués sont enregistrés dans notre base de données. Il y a un questionnaire à remplir. Il permet d'orienter l'entretien qu'il y a avant le don, un médecin ou une infirmière va vous poser quelques questions, sur les médicaments que vous prenez, vos derniers voyages. La troisième étape est le prélèvement. Il peut arriver que l'on fasse un contrôle d'hémoglobine. La prise dure entre cinq et huit minutes en tout. Et après il y a la collation. C'est très important de s'hydrater avant et après le don."

Est-ce que vous avez assez de médecins et d'infirmière ?

"On a des difficultés sur ce plan là. Pour plusieurs raisons. Il y a des infirmières qui sont malades. Et puis en ce qui nous concerne à Paris, il y en a pas mal qui sont partis travailler ailleurs, dans d'autres régions. Il y a 160 postes à pourvoir partout en France."