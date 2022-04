La facture des forfaits téléphone flambe. Elle a augmenté de 3,2% l'an dernier selon le régulateur des télécoms. Parmi les raisons : le passage à la 5G et une fiscalité lourde pour les opérateurs.

La facture moyenne d'un forfait mobile est de 16 euros par mois. © Maxppp / Mathieu Herduin

Attention à la facture. Par mail ou par courrier, des clients de plusieurs opérateurs français de téléphonie mobile ont reçu ces dernières semaines des messages leur annonçant une augmentation de deux ou trois euros de leur forfait mensuel, sous prétexte de services supplémentaires. Jusqu’à 80 gigaoctets pour l’internet mobile, accès à la 5G, capacités de stockage dans le cloud.

Ces propositions ne sont pas toujours adaptées au profil du client et si ce dernier, s’il ne spécifie pas son refus clairement et par écrit, se voit facturer dès le mois suivant. Il s'agit là d'une pratique légale, mais qui demande donc aux clients d’être très vigilants sur les courriers qu’ils reçoivent.

Ces hausses sont-elles justifiées ?

Premier constat, les prix des opérateurs de téléphonie mobile en France sont parmi les plus bas d’Europe en raison d’une concurrence forte entre les quatre plus gros que sont SFR, Orange, Free Mobile et Bouygues Télécom. Deuxième constat, dans un contexte d’inflation généralisée et de hausse des salaires, il semble quasi impossible que le secteur ne soit pas touché à son tour. Troisième constat, selon Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC chez Orange, les opérateurs investissent dans de nouvelles technologies. Le passage à la fibre et de la 4G à la 5G coûte cher.

Enfin, les opérateurs dénoncent aussi une fiscalité lourde. Il est le cinquième secteur le plus taxé en France, ce qui pèse sur leurs comptes. Les prix risquent donc de continuer à grimper dans les mois qui viennent. Notons que le patron de Free Mobile Xavier Niel s’est engagé en janvier dernier à ne pas augmenter durant le prochain quinquennant, jusqu’en 2027 donc, les forfaits de téléphonie mobile à 2 euros et à 19,99 euros.

Quelle est la marge de manœuvre des consommateurs ?

Après des années de prix bradés sur fond de concurrence féroce entre les opérateurs, l’ARCEP, le régulateur des télécoms, a calculé une augmentation des tarifs en moyenne de 3,2% l'an dernier. La facture moyenne est de 16 euros par mois. Cependant, avec les opérateurs alternatifs, l’offre reste encore très variée (de 1,50 euros à plusieurs dizaines d’euros par mois).

Ce qui apparaît essentiel est donc d’adapter son forfait à ses besoins car tout dépassement coûte extrêmement cher. L’UFC-Que choisir propose d’ailleurs gratuitement un comparatif très utile. Attention aussi, aux offres alléchantes la première année mais qui peuvent ensuite s’avérer très chères avec des offres concurrentes devenues plus avantageuses, le secteur restant très concurrentiel.