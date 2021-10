Alors qu'a lieu ce jeudi une action de la CGT pour la semaine de 32h, Emmanuel Macron estime lui que la France est "un pays qui travaille moins que les autres", comme il l'a assuré mardi lors de la présentation de son plan d'investissement "France 2030". Comment se positionnent les autres candidats sur ce sujet ?

Un employé dans une usine Nestlé dans l'Est de la France, en mai 2017 © Radio France / SEBASTIEN BOZON

Avec l'âge de départ à la retraite (repoussé selon les candidats à 62, 64, 65 ans), c'est un autre chiffre qui pourrait bien revenir au cœur de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron ayant évoqué un pays qui travaillerait "moins que les autres", les présidentiables sont divisés entre augmentation ou réduction du temps de travail.

À gauche, la semaine de quatre jours divise

Plus de 20 ans après l'entrée en vigueur des 35 heures, c'est la semaine de 32 heures qui agite les débats à gauche. Une mesure défendue de longue date par Jean-Luc Mélenchon (LFI), et qui figure aussi dans le programme du candidat communiste Fabien Roussel.

Chez les écologistes, la semaine de 4 jours était l'un des totems de Sandrine Rousseau... Mais pas de Yannick Jadot, beaucoup plus prudent sur la question. Il propose simplement "une convention citoyenne sur les temps de travail et la santé au travail".

Repenser le temps de travail est une évidence en revanche pour Anne Hidalgo. Elle ne veut pas forcément l'inscrire dans la loi mais impulser des négociations de branches ou interprofessionnelles. En fait, à gauche, seul Arnaud Montebourg affiche une vraie différence sur la question : il dit préférer augmenter les salaires que réduire la durée travaillée.

À droite, travailler plus (pas forcément pour gagner plus)

À droite, à l'inverse et sans surprise, on veut davantage "libérer" le travail" : c'est l'un des slogans de Xavier Bertrand, qui propose une suppression des impôts et des cotisations sociales au-delà des 35 heures légales. Le patron des Hauts-de-France n'est d'ailleurs pas hostile à un retour aux 39 heures.

Un allongement que Marine Le Pen voulait aussi rendre possible en 2017, en passant par des accord de branche. Mais pour 2022, la candidate du RN n'a pas encore fait de proposition sur le sujet.