Le feuilleton du 13-14. La restauration sans salle, faite pour être livrée, a explosé depuis la crise sanitaire. Souvent critiquées, les dark kitchen répondent à une demande des consommateurs et de certains restaurateurs. Food'Lab, née à Lyon et Villeurbane, défend son modèle.

Si vous commandez une pizza, un plateau de sushi ou un autre repas à livrer, il sera probablement fabriqué dans un de ces restaurants sans salle désignés par le terme anglais de "dark kitchen". Ces cuisines sont en pleine expansion dans les grandes villes, elles sont régulièrement critiquées à cause du bruit généré par les livreurs en scooter, mais elles sont recherchées par les jeunes entrepreneurs. A Lyon, l'entreprise Food'lab nous a permis de découvrir cet univers.

Nous sommes à Lyon-Vaise, dans le 9e arrondissement, un quartier à la fois résidentiel et siège d'entreprises. L'entreprise Food'Lab s'est installée il y a quelques semaines dans un ancien entrepôt de plus de 1000 m2, où elle aménagé 17 cuisines.

Episode 1: Sushi, tacos, hamburgers… "Tout ce qu'il est possible d'imaginer on l'a dans nos murs"

A l'entrée du bâtiment principal, un panneau rassemble les enseignes des différentes marques de restauration rapide disponibles à la livraison, certaines très connues, d'autres pas du tout. Des tacos, des suhsis, des hamburgers, "tout ce qu'il est possible d'imaginer on l'a dans nos murs" confirme Raphaël Roques, l'un des patrons. Il a créé Food'Lab il y a deux ans avec deux amis rencontrés à l'école hôtelière de Bordeaux, et c'est déjà leur troisième site, après Villeurbane et Lyon 3.

Raphaël Roques raconte qu'il a lui-même voulu se lancer dans la restauration en ligne, c'est alors qu'il a constaté qu'il y avait une forte demande de locaux pour cuisiner, et que l'offre restait à créer. L'intérêt d'une dark-kitchen, pour les restaurateurs qui se destinent à la livraison ? "C'est quasiment prêt à l'emploi": ici chaque cuisine fait entre 30 et 60 m2, équipée de hottes, d'éléments de cuisson, plans de travail et rangement. Les dark kitchen sont soumises aux mêmes normes d'hygiène et de sécurité que les restaurants, et le droit d'entrée (5000 euros chez Food'Lab) est modeste par rapport à l'investissement que représente un fond de commerce.

David Siong a été formé à l'Institut Paul Bocuse, à Lyon, et prépare ici ses recettes, mélange de gastronomie française et asiatique, commercialisées sous la marque Kinoko. Pour lui, c'est une étape avant d'accueillir un jour des clients dans son restaurant:

Cela nous permet de se faire connaître, de peaufiner nos recettes, avant de trouver un vrai local.

Episode 2: "La crise sanitaire nous a boosté pour le lancement"

Envie de pâtes fraiches cuisinées, "selon la tradition italienne, au dernier moment" ? A l'enseigne Fuzi, Jeff Bussière nous montre comment fonctionne une dark kitchen à l'heure du déjeuner, quand sonnent les commandes: chaque plate-forme de livraison a sa tablette électronique, et son indicatif sonore.

Le jeune homme n'a pas de formation de chef, mais il partage le goût de la cuisine avec un ami d'enfance, tous deux ont décidé de se lancer dans l'aventure quelques mois avant le début de l'épidémie de Covid. Autant dire qu'ils étaient prêts quand les Lyonnais se sont retrouvés à commander comme jamais sur internet: "cette histoire de confinement et de crise sanitaire, c'est vrai que ça nous a boosté pour le lancement".

Pour les deux jeunes entrepreneurs, le choix d'une dark kitchen était motivé au départ par des considérations financières ("On n'a pas à racheter un bail et un fond de commerce") et pratiques, et aussi parce que les plateformes de livraison comme Deliveroo ou UberEat leur assurent une visibilité.

Moins de trois ans après le lancement, le succès est au rendez-vous pour Jeff Bussière, qui vient de lancer sa deuxième cuisine et de recruter deux employés. Ce qui témoigne aussi d'un changement durable chez les consommateurs:

A la réouverture des terrasses et des restaurants, on s'attendait à une baisse d'activité dans notre établissement, ce qui n'a pas du tout été le cas.

Episode 3: "Tout le monde s'est proclamé restaurateur, en ouvrant dans leur garage"

Raphaël Roques nous fait visiter les espaces communs de Food'Lab: salle de repos, vestiaires et douches, les fondateurs cultivent l'ambiance "start-up", propre et confortable. Ils ont à coeur de montrer que cette restauration 2.0 ne va pas forcément de pair avec de mauvaises conditions de travail, comme le terme de dark kitchen peut le suggérer. Chez Food'Lab, un particulier peut d'ailleurs venir chercher lui-même sa commande:

Les gens peuvent venir nous observer, on n'est pas des bêtes de foire! on est des gens tout à fait normaux.

La plupart d'entre nous ont déjà eu recours à des dark kitchen, même sans le savoir, à travers des marques de restauration livrée très connues comme Pizza hut ou Sushi shop. L'implantation de nouvelles cuisines en centre-ville, depuis deux ans, a toutefois par endroit tendu les relations avec les riverains, excédés par le ballet des livreurs en scooter.

Raphaël Roques reconnait que l'engouement de ces dernières années s'est accompagné de pratiques parfois douteuses: "tout le monde s'est proclamé restaurateur en ouvrant potentiellement dans leur garage, avec tous les problèmes que cela peut engendrer".

Pas très loin, une autre dark kitchen se cache justement au fond d'un garage. L'un des locataires est sur liste d'attente pour rejoindre Food'Lab. Sa cuisine actuelle est plus petite et plus chère, dit-il, mais Lyon manque de lieux pour répondre à la demande des nouveaux restaurateurs.

Episode 4: "C'est un peu la jungle, mais c'est le client qui décidera des marques qui vont perdurer"

Une particularité des dark kitchen, c'est qu'une cuisine peut préparer différents produits commercialisés sous des marques différentes. A l'enseigne Party kitchen, les deux entrepreneurs Léa et Alexis ont une gamme de poulet à la coréenne, des hamburgers, des salades et une marque vegan!

Alexis, qui "vient du marketing et du digital", entend ainsi toucher le plus grand nombre de clients, via les réseaux sociaux. Résultat, si vous consultez une plateforme de livraison, vous pouvez voir autour de vous une multitude d'offres de restauration, dont les produits sont cuisinés au même endroit. Toutes ces marques trouveront-elles leur public? Pas sûr, "c'est le client final qui décidera" répond Alexis, qui espère que les siennes seront demain "aussi connues que MacDo ou KFC".

En attendant, Léa a du travail en cuisine, d'autant qu'elle fait les allers-retours entre leur implantation de Marseille et celle de Lyon, qu'ils viennent d'ouvrir, où une étudiante vient l'aider le soir. C'est la rançon du succès: les dark kitchen ont autant de mal à recruter que les restaurants traditionnels, même si Alexis met en avant la semaine de quatre jours pour séduire ses futurs salariés.