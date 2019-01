Suite au mouvement des gilets jaunes, le gouvernement ne veut plus attendre. Il a choisi de devancer ses partenaires de l'Union européenne et d'instaurer dès les premiers jours de l'année 2019 sa propre taxe. Objectif : réduire les inégalités devant l'impôt entre les GAFAM et les autres entreprises.

La France va devancer l'UE et taxer dès cette année les profits des géants du numérique © AFP / Lionel BONAVENTURE

Il s'agit de tirer de cette taxe GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft) de quoi financer les dépenses sociales de la crise des gilets jaunes.

Pour engranger 500 millions d'euros de recette par an, taxer la publicité en ligne ne suffira pas. La vente des données personnelles, les services comme Airbnb ou Uber ou ceux qu'effectuent les market-place seront mis à contribution.

Cette taxe GAFA à la française serait donc plus large que la version européenne. Une mesure de justice fiscale, selon Bruno Le Maire, car les entreprises du numérique payent en moyenne 9% d'impôt contre 23% pour les autres sociétés.

Les questions techniques sont nombreuses

Certains comme Amazon, pointent le risque de pénaliser les 10 000 PME et TPE qui vendent et exportent via les plateforme en ligne.

Les modalités seront connues dans les trois mois qui viennent, et l'adoption se ferait au printemps, lors du vote définitif de la loi PACTE.

La France ne ferait d'ailleurs pas cavalier seul, le Royaume Uni, l'Espagne, l'Italie, et l'Autriche veulent eux aussi leur taxe GAFA. De quoi inciter leurs partenaires plus réticents : l'Irlande, la Suède ou l'Allemagne, à accélérer le pas.

Du coté des géants américains, le patron de Google s'est déjà dit prêt à contribuer.