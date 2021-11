UNE SEMAINE DANS LEURS VIES. D'ici dix ans, la moitié des 400 000 agriculteurs français auront pris leur retraite. Les candidats à la reprise ne manquent pas, mais trouver des terres disponibles s'avère souvent difficile. Au nord de Rennes, le récit d'une transmission réussie grâce à la plate-forme "Objectif Terre".

Une partie du cheptel de Stéphane Delogne, ferme de Surminette en Ille-et-Vilaine © Radio France / Thibault Lefèvre

A Surminette, au nord de Rennes, aucun des cinq enfants des Juignet ne souhaitait reprendre la ferme familiale. Ils espéraient pourtant voir perdurer l'exploitation : pas question de la dépecer en vendant séparément les terres et la maison, pas question non plus de céder aux demandes pressantes des gros agriculteurs voisins qui cherchent à s'agrandir. Ils ont trouvé grâce à l'association Terre de liens un repreneur dont le profil correspond à leurs valeurs, celles d'une agriculture paysanne et durable.

Ferme de Surminette, Ille-et-Vilaine © Radio France / Thibault Lefèvre

EPISODE 1: "C'était un travail de bagnard": Les enfants de Surminette

Rencontre avec Marie et Ludovic Juignet, deux des héritiers de Surminette. Enfants, ils y ont travaillé: "Les enfants des fermes aiment bien participer avec leurs parents, ça les fait grandir" raconte Ludovic. Mais leurs parents les ont dissuadés de poursuivre dans le métier d'agriculteur: "ils considéraient que c'était un travail de bagnard". Les parents ont vécu "la course perpétuelle pour grandir, être aux normes". Ils ont aussi éprouvé l'usure physique, et peut-être les conséquences de l'exposition aux produits chimiques: le père a terminé en invalidité, la mère a développé une maladie auto-immune.

La petite ferme (il en reste sept hectares) a d'abord été confiée à un cousin, qui va s'arrêter aussi. Dès lors, la famille se tourne vers l’initiative numérique de l’association Terre de liens, la plate-forme « Objectif terre », qui met en relation les cédants de terrains agricoles avec des candidats à l’installation en bio : « Il nous fallait pas simplement vendre avec nos nouvelles conceptions d’une agriculture qui serait durable, mais il nous fallait aussi respecter l’histoire de nos parents. On voulait que la personne qui s’installe ait les meilleures chances de réussir et que notre père soit fier d’avoir transmis sa ferme ».

4 min Une semaine dans leurs vies : ferme de surminette ep.1 Par Thibault Lefèvre

EPISODE 2 : "Ce que moi je voulais c'était vraiment vivre avec la nature": Stéphane, le repreneur

Le nouveau fermier de Surminette nous présente ses vaches et ses brebis, nourries à l'herbe. Il s'appelle Stéphane, il a 42 ans et vient de Picardie avec sa compagne et ses trois enfants. Stéphane avait déjà un pied dans le monde agricole, comme salarié dans un organisme de sélection ovin. En mars dernier, après 18 ans dans son entreprise, il a tout lâché et il a voulu se lancer à son compte dans l'élevage. Il s'est alors trouvé confronté au manque de terres disponibles, à un prix abordable:

On a fait un pas de 500 km, car là où nous étions, des petites structures n'existaient plus.

Stéphane Delogne, éleveur et propriétaire de la ferme de Surminette (Ille-et-Vilaine) © Radio France / Thibault Lefèvre

Stéphane pourra-t-il "vivre avec la nature", comme il le souhaite ? Il s'est donné jusqu'au 1er janvier 2023 pour voir si la ferme est viable, avec les circuits courts. D'ici là, il a de la chance, dit-il, que sa compagne travaille à l'extérieur.

4 min Une semaine dans leurs vies : ferme de surminette ep.2 Par Thibault Lefèvre

EPISODE 3 : "On ne voit plus de vaches dans les champs": Claude et Gisèle, les anciens

Dans cet épisode, la parole est aux anciens: Claude, l'ancien fermier, qui a tenu l'exploitation de Surminette à bout de bras pendant des années, malgré un rythme de travail harassant et une course permanente à la productivité, et sa voisine Gisèle. La ferme qu'habitait Gisèle a aujourd'hui disparu: "les terres que mes parents exploitaient ont été vendues pour agrandir qu'autres fermes". Claude, qui avait tout aménagé "à l'ancienne", avec un fournil pour faire le pain, constate cette évolution:

Maintenant, c'est des hectares et des hectares qu'il faut, et il n'y en n'a jamais assez.

Tout autour, des champs de blé et de maïs: "on ne voit plus de vaches dans les champs" regrette Gisèle. Claude a observé pendant des années la course au plus gros tracteur, " les engins prennent toute la route" commente Gisèle. Pour tous les deux, l'arrivée de Stéphane, le repreneur de Surminette, est un énorme espoir: "c'est un lieu qui renait".

4 min Une semaine dans leurs vies : ferme de surminette ep.3 Par Thibault Lefèvre

EPISODE 4 : "ça match ?": la plate-forme Objectif Terre

Si la transmission de Surminette a été possible, malgré les pressions des voisins pour acquérir les terres et s'agrandir, c'est grâce à la plateforme Objectif terre de l'association Terres de lien, qui met en relation vendeurs et à acheteurs. Derrière les claviers du "bon coin" des terres agricoles, il y a deux animatrices, Josepha Alain et Lysianne Jarno, et grâce à elle, 1 200 annonces en ligne, 500 000 visiteurs sur un an.

"On se rendait compte que l'accès aux terres et au foncier agricole est particulièrement compliqué" explique Josepha, et ce d'autant plus pour une bonne partie des candidats à l'installation, environ 60%, qui ne sont pas issus du monde agricole. Pourtant, il n'y a pas de raison pour que ça ne "match" pas complète Lysiane, qui fait les calculs: "sur la Bretagne, il y a 32 000 fermes, on sait que la moitié des paysans vont partir en retraite dans les dix ans à venir. On a en gros 1 200 personnes qui vont partir en retraite chaque année, De l'autre côté, à la chambre d'agriculture, il y a chaque année 2 000 personnes qui se signalent en projet d'installation, […] sauf qu'au final on est plutôt sur 500 installations par an."

D'où vient le blocage? Il y a les "pressions locales de voisins qui veulent s'agrandir". Mais aussi la difficulté d'obtenir rapidement un prêt bancaire, et l'inadéquation parfois entre le modèle devenu dominant des grosses exploitation laitières, et les aspirations de jeunes qui cherchent à s'installer sur des modèles nouveaux, de maraîchage ou d'élevages de petite taille. D'où la question posée par Lysiane:

Est-ce que demain on veut des fermes de 1000 hectares, ou est-ce qu'on veut des fermes à taille humaine ?

Lisyane Jarno et Josepha Allain, animatrices de la plateforme "Objectif Terre" créée par l'assoication Terre de liens © Radio France / Thibault Lefèvre

Aujourd'hui, l'association estime qu'en Bretagne, la moitié des terres disponibles sont acquises pour agrandir des exploitations existantes.