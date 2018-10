Ce jeudi 11 octobre, le vol commercial le plus long du monde va décoller de l'aéroport Changi de Singapour. Un vol sans escale de 19 heures, long de plus de 16 000 kilomètres, à destination de Newark, près de New York, aux États-Unis.

C'est un Airbus A350-900ULR qui s'envolera pour Newark avec un réservoir de kérosène géant. © AFP / ROSLAN RAHMAN

Airbus frappe un grand coup. Le constructeur européen va s'offrir un record du monde en lançant le vol commercial le plus long du monde, ce jeudi 11 octobre. La liaison Singapour-Newark, longue de 16 667 kilomètres, va s'opérer sans escale. Un vol de 19 heures réalisé par la compagnie Singapour Airlines sur un A350-900ULR (Ultra Long Range), le dernier né des modèles d'Airbus.

Cet appareil, testé en avril 2018, dispose d'une autonomie de 20 heures grâce à un réservoir XXL. Il peut décoller avec 165 000 litres de kérosène, soit 24 000 litres de plus que dans un A350. Autre atout : il consomme beaucoup moins, jusqu'à 25 % de kérosène en moins qu'un A340.

Une offre différente

Pour ce vol Singapour-Newark, exit la classe économique. Les sièges et la place pour mettre les jambes sont trop exiguës pour supporter 19 heures de vol. À la place, les 161 passagers seront tous dirigés en classe éco "premium" et en classe business.

Afin de passer le temps sans compter les heures, Singapour Airlines diversifie son offre multimédia. Près de 1 200 heures de films et de séries sont proposées aux passagers et le wifi est également installé.

Difficile de savoir le prix moyen d'un billet aller-retour. Les tarifs vont varier en fonction de la date du vol, du moment de la réservation et de la plateforme choisie pour acheter le billet. Sur le site de la compagnie Singapour Airlines, un aller-retour Singapour-Newark mi-janvier est par exemple proposé à 2 235 dollars singapouriens, soit 1 403 euros.

Le duel Boeing-Airbus

Cette liaison Singapour-Newark permet surtout à Airbus de reprendre les devants dans sa bataille du long courrier avec Boeing. Le groupe américain truste depuis un an et demi le Top 5 des vols les plus longs, sans escale. Hormis entre mars 2016 et février 2017, grâce au vol Auckland-Dubaï, Airbus a toujours été relégué en seconde position.

Un nouveau record en 2022 ?

Ce vol Singapour-Newark devrait, sauf surprise, être numéro un pendant au moins quatre ans. En 2022, la donne pourrait changer. La compagnie aérienne australienne Qantas a récemment annoncé l'ouverture d'une ligne Sydney-Londres, sans escale pour 2022. Cette liaison deviendrait la plus longue du monde, environ 17 000 kilomètres et 20 heures de vol. Reste à savoir sur quel modèle cette liaison s'opérera. Entre l'A350-900ULR d'Airbus et Boeing, la bataille est déjà lancée. Le constructeur américain vient même d'annoncer, pour 2020, une version améliorée de son B777, capable de rivaliser avec le modèle de son concurrent européen.