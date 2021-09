Greenpeace France, le WWF France, le Basic et l’UFC-Que Choisir publient deux études qui montrent que les nombreux labels étiquetés sur les produits alimentaires ne sont pas toujours un gage de respect de la qualité ou de durabilité. Ils appellent l'État à une révision des critères d'obtention.

Rayon viande à l'intérieur d'un supermarché de Paris © AFP / Riccardo Milani

Ils sont partout sur nos barquettes de viande, de semoule ou sur nos bouteilles de lait. L'Ademe parle d'ailleurs de "jungle des logos" depuis quelques années. Les labels sont en théorie un gage pour le consommateur, de qualité supérieure, d'agriculture biologique, de respect de l'environnement, mais selon deux études, l'une menée par l'UFC-Que choisir, l'autre par Greenpeace France, le WWF France et le Basic, les produits labélisés et certifiés ne respectent pas toujours leurs promesses, selon des critères de l'INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), et une grille d'analyse propre aux ONG.

Pas fiable selon UFC-Que choisir

UFC-Que choisir analyse notamment 12 viandes étiquetées Label Rouge (du poulet, du bœuf, du veau et du porc), qui atteste de leur qualité supérieure. Selon l'INRAE qui a étudié les cahiers des charges de ces 12 produits, quatre critères majeurs devraient être respectés : la race, l'alimentation, le parcours extérieur et l'âge d'abattage. C'est le cas pour le poulet et le bœuf Label Rouge, pas pour le porc, ce qui signifie qu'au niveau de ces critères, il n'y a que peu de différence avec du porc sans ce label.

"Les labels, les AOP définis, ne sont pas fiables. Ils peuvent abriter sous leur appellation des qualités et des typicités différentes, de la vraie typicité à quelque chose qui va se rapprocher de l'industriel", explique Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir. Il ajoute : "Ça ne veut pas dire que tous les produits sous label ne sont pas bons. C'est qu'hélas, il y en a qui sont labellisés et qui méritent de l'être car ils ont une vraie qualité supérieure, et d'autres qui profitent de ce label alors qu'ils ne l'ont pas."

Bénéfices faibles de certaines démarches de durabilité

Souvent critiquée pour son manque d'ambition, la certification Haute valeur environnementale (HVE) est également pointée du doigt par l'étude de Greenpeace France, WWF France et le Basic, parmi toutes les démarches de durabilité environnementale, dont fait aussi partie Agriculture Biologique (AB), Agri Confiance, ou encore "C’est qui le Patron ?!". Elle analyse les bénéfices socio-économiques et environnementaux, comme l'impact sur la biodiversité, la santé humaine le climat, le bien-être animal, mais aussi la sécurité alimentaire ou encore l'épuisement des ressources non-renouvelables.

Selon le résultat de l'étude, les démarches bio, comme AB et Bio Equitable en France, obtiennent les meilleures évaluations, ce n'est pas le cas de Zéro Résidus de Pesticides et de la certification HVE dont les bénéfices sont jugés "faibles et peu avérés sur les critères de santé humaine et environnementaux (ressources en eau, biodiversité, qualité de l’air, climat…)".

Pour une intervention de l'État

En conclusion des deux études, les ONG et UFC-Que choisir appellent les pouvoirs publics à revoir les évaluations pour l'obtention des labels et démarches, en intégrant notamment plus de critères. Ils demandent également, pour ce qui est des démarches de durabilité, que les aides publiques perçues soient conditionnées "aux impacts des démarches et non à leurs intentions affichées". Et enfin, il faut selon eux dans un souci de transparence, une meilleure "représentation de la société civile dans l’élaboration et la gestion des labels."