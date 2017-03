Mardi soir, quatre syndicats sont parvenus à un compromis avec le patronat pour une nouvelle convention d'assurance chômage, qui met notamment fin à la surtaxation des CDD.

Une précédente réunion des partenaires sociaux sur l'Unedic, en février dernier au siège du Medef © AFP / Martin Bureau

Les syndicats et le patronat ont réussi in extremis à trouver un accord, mardi soir. Alors que l'approche de l'élection présidentielle faisait redouter une reprise en main par l'Etat des règles d'indemnisation chômage (actuellement mises en place de façon paritaire par les partenaires sociaux), le dernier tour de négociations, prévu mardi, a finalement débouché sur un compromis entre la CFDT, la CFTC, Force ouvrière et la CFE-CGC d'un côté, le Medef, la CPME et l'U2P de l'autre. Seule la CGT a rejeté l'accord, qui représente un "recul des droits considérable".

Selon l'Unedic, ces mesures vont permettre de faire quelque 900 millions d'euros d'économies au total. Que prévoit le texte qui a été adopté ce mardi ?

Sur les contrats de travail de courte durée : la surtaxation des CDD de moins de trois mois, qui était en vigueur depuis un accord de 2013 (sauf pour l'intérim, les saisonniers et les remplacements), est supprimée. Elle reste en vigueur toutefois pendant 18 mois pour les CDD "d'usage". A la place, les organisations représentatives de salariés et d'employeurs doivent négocier, dans les secteurs les plus concernés, des solutions pour réguler le nombre de ces contrats, et pour améliorer les conditions et l'organisation du travail. Enfin, en contrepartie, le patronat s'engage à une "contribution exceptionnelle temporaire" de 0,05% de l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, ce qui représentera 270 millions d'euros de plus pour l'Unedic. Un comité de pilotage se réunira tous les ans pour décider de prolonger ou pas cette contribution supplémentaire, ainsi que la surtaxation des CDD d'usage.

Le compromis du 28 mars en résumé © Visactu

Le texte de l'accord contient aussi une interpellation de l'Etat, invité à prendre la part qui lui impute dans les dettes de l'Unedic : la contibution de l'Etat ne représente qu'un tiers du budget de Pôle emploi. Ils regrettent également que l'indemnisation des travailleurs frontaliers dépendent d'accords internationaux.