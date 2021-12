Selon le baromètre annuel de Malakoff-Humanis, le nombre d'arrêts maladie augmente avec la crise Covid. Ces interruptions sont plus longues, plus répétées et concernent de plus en plus les jeunes, les managers et les femmes.

Les arrêts maladie sont désormais plus longs en moyenne et touchent des salariés plus jeunes © AFP / Xosé Bouzas / Hans Lucas

C'est un phénomène qui s'accroit, avec la pandémie. Les salariés de petites et moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux à s'arrêter, pour maladie ou accident. En 2021, 38% salariés des TPE-PME ont eu au moins un arrêt de travail en 2021, soit six points de plus qu'en 2020 (33%). Une hausse calculée dans le Baromètre annuel de l'absentéisme en entreprise, publié lundi par Malakoff Humanis.

Le groupe d'assurances, mutuelles et prévoyance souligne qu'historiquement, les petites entreprises comptaient moins d'arrêts que les grandes. Le Covid change la donne : désormais, 12% de ces absences dans les TPE-PME sont dues au coronavirus.

Plus d'arrêts et des arrêts plus longs

En 2020, ce même baromètre avait permis d'observer une significative baisse de l'absentéisme, sans doute expliquée par le report de certains soins et diagnostics en 2020 ou encore la part massive qu'a pris le télétravail. Ce chiffre repart donc à la hausse cette année et les principaux motifs d'arrêts maladie sont, selon ce baromètre, la maladie ordinaire (22%), les troubles musculosquelettiques (18%), les accidents ou les traumatismes (16%) et les troubles psychologiques (15%). Quant à la part des arrêts liés au Covid-19, elle a pratiquement doublé en un an, passant de 6 à 12%.

Près de deux entreprises sur trois ont connu cette année au moins un arrêt long en 2021. Selon Malakoff-Humanis, ces arrêts maladie touchent de plus en plus les jeunes, les managers et les femmes mais sont aussi plus longs qu'auparavant et passent, en moyenne, de 94 à 105 jours, touchant environ 65% des entreprises. Cela s'explique par l'augmentation du nombre d'arrêts pour motif psychologique, qui sont en général deux fois plus longs que les autres.

Les troubles psychologiques constituant le second motif des arrêts longs après les accidents ou traumatismes. Enfin, le baromètre note une augmentation des arrêts multiples, avec 41% des salariés arrêtés qui l'ont été deux fois dans l'année.