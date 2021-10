À partir de ce vendredi 15 octobre, les tests de dépistages du Covid-19 ne seront plus gratuits dans tous les cas. Ces derniers mois, de nombreuses entreprises se sont développées autour de ces tests, notamment dans le secteur du numérique. Leurs dirigeants adaptent aujourd'hui leurs modèles économiques.

En quelques mois, toute une économie s'est développée en France pour organiser les dépistages du Covid-19. Ce business s'est accéléré avec l'instauration du passe sanitaire, notamment pour aider les pharmacies à faire face à l'affluence. Ce vendredi 15 octobre, les tests deviennent payants pour les personnes majeurs non vaccinées et sans ordonnance. Avec la fin de la gratuité systématique, les professionnels de ce nouveau secteur anticipent une baisse du nombre de tests et donc de leur activité.

De nombreuses entreprises du numérique ont lancé ces derniers mois des plateformes d'accompagnement des pharmacies. La start-up Ordoclic, fondée par le docteur Guillaume Gobert en 2017, a ainsi ouvert le service Covid-Pharma en mars 2021. L'abonnement permet de gérer les prises de rendez-vous, l'enregistrement numérique des patients ou encore l'envoi des résultats aux autorités, pour une centaine d'euros par mois en moyenne.

"Les plus petites pharmacies commencent à résilier leur abonnement"

Guillaume Gobert indique à France Inter que près de 750 pharmacies ont utilisé ce service. "Depuis une quinzaine de jours, les plus petites pharmacies commencent à résilier leur abonnement", constate ce médecin généraliste de formation. Il avait mobilisé la moitié de ses 24 salariés sur la gestion de ce dispositif. L'équipe va se revenir aux activités principales d'Ordoclic.

Le fondateur de la start-up explique avoir fait appel à des prestataires au plus fort de la crise, pour les prises de rendez-vous ou le suivi de facturation. "Ces prestataires seront les premières ressources que l'on diminuera ou que l'on coupera quand les besoins seront retombés", conclut Guillaume Gobert.

Certaines de ces entreprises confient à France Inter qu'elles adaptent leur communication envers les pharmaciens, afin de conserver leurs contrats. L'une d'elles se concentre ainsi sur les tests pour enfants et adolescents, qui restent totalement pris en charge par l'Assurance maladie.

Nouveaux marchés

D'autres visent au contraire de nouveaux marchés. La start-up parisienne Medicalib a été fondée en 2017 pour mettre en relation les patients et des professionnels de santé pour des soins à domicile. Dès octobre 2020, elle s'est tournée vers l'accompagnement des entreprises pour les campagnes de dépistage du Covid-19, puis dans le recrutement d'infirmiers libéraux pour des renforts ponctuels dans les établissements de santé. "On est capable de trouver les personnels de santé, d'organiser les barnums et d'acheter le matériel, par exemple pour une campagne de tests sur les dix sites d'une enseigne de bricolage", explique Nicolas Baudelot, l'un des co-fondateurs de Medicalib.

Toute cette expertise et le logiciels que nous avons développé vont nous permettre de continuer à les accompagner, à plus grande échelle.

Le patron assume : "On a développé un business car les entreprises nous l'ont demandé. Il y avait un besoin." Pour organiser ces campagnes, l'entreprise a recruté une équipe de quatre personnes. Dans leur bureau commun, les cartons s'empilent sur les étagères. "C'est pour envoyer les tests", souligne l'équipe. "Avec la baisse de l'activité de dépistage, ces salariés vont être réalloués", poursuit Nicolas Baudelot.

En tout, la start-up emploie 25 salariés. En parallèle de leur activité principale sur les soins à domicile, les dirigeants comptent développer les activités pour les entreprises, les établissements de santé et les institutions. "Toute cette expertise et le logiciels que nous avons développé vont nous permettre de continuer à les accompagner, à plus grande échelle." Medicalib s'oriente ainsi vers des campagnes de vaccination ou de prévention.