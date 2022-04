Dernière journée de négociation aujourd'hui entre syndicats et direction sur la question de la rémunération. Des mouvements de grèves touchent quasiment tous les sites français de l'entreprise depuis trois semaines. Une augmentation de 5% des salaires est réclamée.

Sur le site de Bretigny-sur-Orge, le 14 décembre 2021. © AFP / Thomas Samson

A 1400 euros net euros par mois, Hugo - la vingtaine, deux enfants en bas âge - a débrayé, il y a quelques jours à peine, sur le site Amazon de Bove près d'Amiens, où il emballe la marchandise dans un immense entrepôt. "Je n'avais jamais fait grève avant. C'est la première fois. J'ai quitté mon poste et je suis venu soutenir les collègues les jours suivants, c'était important pour moi. Une solidarité s'est mise en place. On est beaucoup à avoir des fins de mois très difficiles. S'il faut continuer on le fera", dit-il. Selon les syndicats, sur les 11.000 salariés français du groupe, répartis sur les huit sites de l'hexagone, 2.000 se sont mis en grève ces dernières semaines. Du jamais vu dans l'entreprise. La direction d'Amazon France ne confirme pas ces chiffres, qu'elle juge largement surestimés, mais note que le mouvement est plus important que l'an passé lors des négociations annuelles sur les salaires.

Fins de mois difficiles malgré les bénéfices réalisés pendant la crise sanitaire

Les raisons de la colère d'Hugo ? "Il y a un effet boule de neige", estime-t-il. Cet agent logistique raconte les pleins d'essence qui plombent le budget, les courses qui flambent, les couches à acheter pour le petit dernier, le compte bancaire à découvert à partir du 10 du mois. Mais aussi un sentiment d'injustice qui a grandi ces derniers mois. "On voit d'autres entreprises du secteur de la logistique, souvent plus petites, avec des salaires de départ plus élevés que chez nous. On constate que notre employeur a fait des bénéfices énormes pendant le confinement ! Il (le fondateur d'Amazon Jeff Bezos) va dans l'espace; il veut faire démonter un pont pour faire passer son yacht. Il a les moyens de nous augmenter sans problème", s'indigne Hugo.

Réunies en intersyndicale, les organisations représentatives des salariés réclament depuis plusieurs semaines 5% d'augmentation générale pour répondre à l'inflation galopante. La direction - qui proposait initialement 2% - est montée à 3% il y a deux semaines. Inacceptable pour les syndicats, qui estiment leur demande d'autant plus justifiée que l'entreprise "a fait 33 milliards de bénéfices pour 2021, selon les chiffres publiés début 2022.", détaille Alain Geault pour la CGT. Montélimar, Brétigny-sur-Orge, Chalon-sur-Saône, Douai, Amiens... Les piquets de grèves se sont effectivement multipliés depuis trois semaines. Des débrayages surprises de quelques heures seulement, ou de plusieurs journées d'affilées.

Une base inhabituellement mobilisée ?

Une grève perlée, mais "d'une ampleur inédite dans une entreprise où c'est d'ordinaire plutôt la résignation du règne. Là, ce sont les salariés qui viennent nous voir et nous interpellent. Certes il n'est pas si facile de perturber l'activité d'Amazon en cessant le travail, car la direction peut très rapidement déporter la marchandise sur d'autres sites... C'est une véritable toile d'araignée d'entrepôts. Mais petit à petit, on arrive à faire pression", ajoute Jérôme Guilain, élu Sud-Solidaires sur le site de Lauwin Planque, près de Douai.

Du côté de la direction d'Amazon France, on relativise l'ampleur des perturbations, tout en insistant sur le contexte global de difficultés liées au pouvoir d'achat, en pleine campagne présidentielle. Augmenter de 3% les salaires est une proposition objectivement très attractive, ajoute-t-on, au regard des hausses moyennes accordées dans les grandes entreprises du secteur, et des autres avantages dont bénéficient les agents logistiques : 13ème mois, primes, indemnités inflation, actions gratuites et participations (entre 600 et 800 euros par an). L'accord présenté aux syndicats comporte aussi, selon la direction, une augmentation de la prime de départ à la retraite et un droit à des jours d'absence non justifiée.

Des arguments qu'Alain Geault, à la CGT, juge de mauvaise foi : "Quand on regarde des collègues du même secteur, on se rend compte des disparités. Ils démarrent bien au dessus de nous. La participation est bien plus élevée. Amazon ne reconnaît même pas le statut de cariste et le niveau de salaire qui va avec. Certains agents qui exercent la fonction de chef d'équipe depuis des années sont rétrogradés du jour au lendemain par simple modification de leur avenant. Et malgré tout, Amazon ose se vanter d'être top employeur."