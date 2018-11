Carlos Ghosn, PDG de Renault et un des plus grands patrons d'industrie au monde, a connu lundi une chute brutale surprise : il été arrêté à Tokyo sur des soupçons de malversations et s'apprête à être limogé par Nissan, qui a dénoncé son "côté obscur". Voici minute par minute (heure de Paris) comment l'affaire a éclaté.

Le PDG de Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn. © AFP / Vanderlei Almeida

Avant 09H20 - Le quotidien japonais Asahi annonce dans un article en japonais que Carlos Ghosn devrait être arrêté dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre lui pour fraude fiscale.

09H20 - L'agence Reuters reprend l'info d'Asahi dans un flash.

Carlos Ghosn, PDG de Nissan, va être arrêté pour violation des règles commerciales (Journal japonais Asahi)

09H25 - Le journal Asahi diffuse un premier article en anglais.

Le journal japonais Asahi annonce que Carlos Ghosn va être arrêté dans le cadre d'une procédure judiciaire pour fraude fiscale.

10H06 - L'AFP fait une reprise sèche du journal Asahi Shimbun : "Le PDG de Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn était entendu par la justice lundi à Tokyo sur des soupçons de dissimulation d'une partie de son salaire au fisc, a rapporté le quotidien japonais Asahi Shimbun sur son site internet".

11H18 - Le quotidien conservateur Yomiuri, cité par l'agence Reuters, annonce “l’arrestation” de Carlos Ghosn. Le quotidien parle de “soupçons de malversations”.

12H00 - L'Elysée ne réagit pas aux informations concernant Ghosn, précise une source présidentielle à l'agence Reuters.

12H36 - Deux agences de presse japonaises, Jiji et Kyodo, citées par Reuters, donnent des informations plus précises. Jiji explique que le PDG de Nissan a “sous-évalué de cinq milliards de yens sa rémunération de près de dix milliards”. Kyodo précise que cette pratique aurait “commencé en 2011 et duré plus de cinq ans”. Greg Kelly, l’un des directeurs de Nissan a aussi été arrêté.

L’agence précise aussi que c’est “sur dénonciation” que Nissan a mené une enquête interne de plusieurs mois. Les résultats, révélant le détournement de fonds de l'entreprise à des fins privées ainsi que la sous-déclaration de sa rémunération “ont été remis par le constructeur automobile au bureau du procureur”.

13H22 - A Bruxelles, Emmanuel Macron fait une brève intervention sur le sujet, lors d’une conférence de presse. “Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité des faits sur lesquels je ne dispose pas d’éléments supplémentaires” dit-il. En tant qu’actionnaire, “l’État sera extrêmement vigilant à la stabilité de l’alliance et au groupe“ a ajouté le président de la République, assurant son “soutien” à tous les salariés du groupe.

14H05 - À Tokyo, Hiroto Saikawa, le PDG de Nissan s’exprime face aux journalistes et dénonce le comportement “inacceptable” de Carlos Ghosn. Il annonce qu'il proposera la mise à l’écart de Carlos Ghosn jeudi lors d’un conseil d’administration et assure que l’alliance avec Renault et Mitsubishi “ne sera pas affectée”.

15H30 - Dans un communiqué, Renault annonce la tenue “au plus vite” d’un conseil d’administration, dans l’attente d’informations précises.

Le communiqué de presse du Groupe Renault.

16H25 - À Bruxelles, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire affirme que "la première préoccupation" de la France est "la stabilité" de Renault et "la consolidation de l'alliance" entre le constructeur automobile français Renault et son partenaire Nissan. “Nous allons donc tout mettre en oeuvre (...) pour assurer la continuité opérationnelle et la stabilité de la gouvernance de Renault”.

18H05 - Le syndicat CFE-CGC se dit "inquiet" pour l'avenir du constructeur automobile Renault et demande à la direction de l'entreprise de s'assurer "qu'il n'y ait pas de ruptre de la chaîne de management". "Il n'a plus sa place à la tête de Renault" estime un délégué syndical CGT sur franceinfo.

18H08 - La valeur Renault s'écroule de 8,43 % à 59,06 euros à la Bourse de Paris après l'arrestation de Carlos Ghosn.