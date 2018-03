Ils ne sont plus que treize. Treize ouvrières et ouvriers surqualifiés, héritiers d'un savoir-faire rare, d'une culture singulière. Depuis 1971, ils se sont succédés à Pau, chez Courrèges. Depuis la fermeture de l'atelier, en 2017, ils cherchent un repreneur. Seuls, mais motivés.

Nous sommes en 1971. Au faîte de sa notoriété, André Courrèges atterrit à Pau. C'est en effet dans sa ville natale qu'il installe son atelier de production. Un bâtiment futuriste, comme ses créations, qu'il dessine lui-même (André Courrèges est ingénieur des Ponts et Chaussées, accessoirement).

Jusqu'à 250 petites mains y fabriqueront les pièces de haute couture de celui qui a contribué à l'émancipation de la femme et popularisé, notamment, la minijupe ou le pantalon au féminin.

Mais en 2011, après le rachat de la maison créée en 1961 par André Courrèges, la cadence baisse, les missions se resserrent : l'atelier se transforme en bureau d'étude, travaille sur des prototypes ou des petites séries. Trois ans plus tard, il compte encore 25 ouvrières et ouvriers, bien décidés à relancer un outil auquel ils sont viscéralement attachés.

Jusqu'à ce jour de 2017 où la maison Courrèges – son fondateur est mort l'année précédente – en difficultés, décide de se séparer de son site historique. Et de laisser sur le carreau les occupants des lieux, ceux qui, après plus d'un demi-siècle, sont les dépositaires d'un savoir-faire unique.

Notre métier nous tient à cœur, on s’est tous dit qu’il était dommage de le perdre. C’est notre savoir-faire ! On a une chance de le sauvegarder et de le transmettre aux prochaines générations.

Ils s'appellent Danielle, Mélanie, Catherine ou Stéphane, et ils continuent à se battre. Certaines sont d'ailleurs venues à Paris pour vendre leur expertise, leur engagement et le pan d'histoire de la mode dont elles ont hérité.

Avec nous, on a des plaquettes, dedans on explique l’historique de la maison, de l’atelier où on a travaillé (...) et cette envie qui nous rassemble : le travail et la couture.