En Congrès à Rennes jusqu'à la fin de la semaine, les militants de la CFDT débattent de la stratégie et du positionnement de la centrale qui pourrait choisir de s'orienter plus à gauche.

FO, CGT et CFDT se disent confrontés aux tentatives du gouvernement de contourner les organisations syndicales, de faire "du bloc contre bloc", comme le dénonce Laurent Berger. © AFP / Bertrand GUAY

Laurent Berger, 49 ans, est réélu pour un troisième mandat à la tête de l'organisation syndicale. Lors de ce congrès, il présente ses orientations et son équipe pour les quatre prochaines années avec l'élection de la commission exécutive ce mercredi, le bureau de la CFDT. Face aux critiques en interne, une partie des adhérents souhaite que ses dirigeants adoptent un discours plus musclé face au gouvernement, Laurent Berger a choisi de changer quelques tête au sommet de la CFDT.

Laurent Berger sait que les quatre années qui viennent s'annoncent compliquées face à Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, la CFDT n'a engrangé que de maigres résultats et Laurent Berger ne s'en cache pas.

Pour ne pas risquer de se retrouver ces prochaines années dos au mur entre un gouvernement sans concession et une base de plus en plus critique sur l'absence de résultats, Laurent Berger ouvre la porte aux fédérations CFDT les plus bruyantes face au gouvernement et les plus critique en interne.

Les métallos et la chimie énergie font donc leur entrée au comité exécutif de la CFDT. Il s'agit pour l'organisation syndicale d'associer leurs voix discordantes aux futures négociations. Laurent Berger solde par ailleurs l’échec des dernières discussions avec le gouvernement. Pour preuve, Véronique Descacq jusqu'ici numéro deux et négociatrice en chef, quitte la CFDT pour rejoindre la caisse des dépôts et consignation.