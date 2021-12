Après des essais jugés encourageants, le groupe Fnac-Darty vient de déployer au niveau national un service de "visio-vendeur" destiné à accompagner les clients qui utilisent le site marchand dans leurs achats. Objectif : humaniser la toile. 1.500 salariés ont ainsi été formés.

Le groupe Darty généralise ce système de "visio vendeurs" au niveau national. Image d'illustration © AFP / Hans Lucas / Xose Bouzas

Vous surfez sur le site à la recherche d'un nouveau lave-linge et vous avez du mal à comparer les différents modèles et à choisir celui qui correspond le mieux à vos attentes ? Désormais, un simple clic sur la fenêtre "Besoin d'un conseil" et vous voilà en capacité de dialoguer en direct avec une vendeuse ou un vendeur présent dans un magasin Darty. Après une expérimentation, le groupe Fnac-Darty généralise ce dispositif gratuit et accessible à tous au niveau national pour accompagner ses clients web dans leurs achats en ligne.

Ainsi, au milieu du rayon électroménager, la ou le salarié formé doit donc désormais brancher sa caméra pour, notamment, faire des démonstrations en direct. Le client choisit, la plupart du temps, de poser ses questions par écrit mais certains activent leur caméra. "Les premiers échanges vidéo, je me rappelle que c'était ultra gênant, parce qu'on est chez le client, il est dans sa cuisine, dans son salon, il parle, il est un peu en pyjama... donc c'est un peu gênant mais, après, on s'habitue !", témoigne Saaida Ourachi, vendeuse Darty à Paris.

"Comme tout changement, il y a des réticences au départ"

Le groupe a commencé à former ses vendeurs durant le premier confinement. Un module d'une heure à distance complété par des sessions régulières de formation en ligne, à la fois sur le plan digital et sur le plan commercial. "On ne parle pas exactement pareil avec un client quand on est physiquement dans le magasin avec lui dans un rayon ou quand on lui parle à distance. Il y a des petites techniques, sur lesquelles on a formé véritablement les vendeurs pour qu'ils s'approprient véritablement la manière de converser en visio avec les clients", détaille Maxime Brun, le directeur parcours et expérience client du groupe.

Une formation délivrée sur la base du volontariat. "Comme tout changement il y a toujours des réticences au départ, mais je pense vraiment que c'est l'avenir car certains clients après les confinements ne veulent plus revenir en magasin", juge Stéphane Ordinana, le directeur du magasin Darty Ternes à Paris. Sur ses 71 salariés, 15 ont été formés. "Certains salariés ne sont pas à l'aise avec la technologie, souvent les plus âgés et n'ont pas voulu le faire. Pour tous les collaborateurs récents, âgés d'une trentaine d'années, il n'y a eu aucun problème."

Un moyen pour doper les ventes ?

Ce module de formation s'inscrira désormais dans le parcours de formation classique du personnel Fnac-Darty. Les salariés formés alternent en effet dans leur planning les ventes en direct et les ventes en visio. Les premiers résultats montrent qu'un client à deux à trois fois plus tendance à acheter un produit après une conversation en direct avec un vendeur qu'après une simple visite sur le site. Un petit coup de pouce, espère le groupe, pour doper les ventes en ligne et atteindre les 30% de vente sur Internet.