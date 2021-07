Jeff Bezos, le patron historique d’Amazon, quitte son poste à la tête de la multinationale. Il passe les rênes à son bras droit, dans l’ombre depuis une vingtaine d’années, Andy Jassy.

Le nouveau PDG d'Amazon Andy Jassy remplace Jeff Bezos ce lundi 5 juillet. © AFP / Auston James

C’est son premier jour dans un tout nouveau costume : Andy Jassy est le nouveau PDG d’Amazon. Il prend les rênes du groupe, comme prévu, après l’annonce de Jeff Bezos dans un mail aux salariés en février dernier : “Andy (…) travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance.” Celui qui est propriétaire du Washington Post souhaite surtout se consacrer à sa fondation, ses projets spatiaux avec l’entreprise Blue Origin, et à la lutte contre le changement climatique. Le multimilliardaire reste aussi président exécutif du conseil d'administration d'Amazon. Tout un programme.

“Un deuxième cerveau” pour Bezos

Il est arrivé dans l’entreprise de Seattle sur la pointe des pieds en 1997 comme directeur marketing. Jeff Bezos a lancé le site trois années plus tôt depuis son garage, l'entreprise est alors introduite en bourse, au NASDAQ. Amazon est encore à ses balbutiements. Ce n’est pas un hypermarché numérique, mais plutôt une grande librairie.

Très vite, Andy Jassy se rapproche du grand patron Jeff Bezos. Il devient son bras droit, son confident, comme un chef de cabinet. Il le suit partout, tous les jours, pendant un an et demi. Son rôle : “Être un deuxième cerveau (…), pour questionner les raisonnements de son patron et anticiper ses réponses” raconte le New York Times. Jeff Bezos le qualifie comme “l’une des personnes les plus prometteuses” assure le New York Times.

La tête pensante d'Amazon Web Services

Andy Jassy est l’architecte de l’une des plus grandes réussites d’Amazon : Amazon Web Services, qui voit le jour au milieu des années 2000. Il en prendra la tête dix ans plus tard. Avec le cloud computing, Il révolutionne alors le stockage de données et prend de l’avance sur tous ses concurrents.

Aujourd’hui, AWS est le leader du cloud. Il contrôle un tiers du marché, loin devant Microsoft, Google et IBM, et génère deux tiers des profits de la firme, plus que le e-commerce. Netflix (pourtant concurrent de Prime Video), Airbnb, le Département de la Santé américain et même la CIA utilisent ses serveurs.

Un fan de sport...

Si Jeff Bezos pouvait manquer de considération envers ses salariés et ne pas montrer beaucoup d’intérêt lors de réunions, la donne est différente avec Andy Jassy. Décrit comme perfectionniste et attentif, il s’appuie sur trois passions pour lancer la conversation : le sport, le cinéma et la musique. C’est universel. Il dit avoir assisté à au moins 26 concerts de son groupe préféré, le Dave Matthews Band.

Avant d’entrer chez Amazon, ce passionné de sports s’est essayé au journalisme sportif. Ses passages chez ABC Sports et Fox furent des échecs. Si ses collègues lui parlent des Giants (football américain), des Rangers (hockey sur glace), des Knicks (basket) et des Mets (base-ball) de New-York, c’est gagné ! Il voue un culte à ces équipes. Il est également actionnaire minoritaire de l'équipe de hockey sur glace des Seattle Kraken.

…qui adore les ailes de poulet

Andy Jassy est aussi connu au sein d’Amazon pour être l’un des fondateurs du Tatonka Bowl, un concours de mangeurs d’ailes de poulet, devenu une institution dans l’entreprise. Ce père de deux enfants est marié à Elena Rochelle Caplan, une créatrice de mode de la marque Eddie Bauer. Sa fortune personnelle est encore loin des 200 milliards de celle de son ancien patron -elle avoisine les 400 millions de dollars- mais ce n’est que le début. Avec ses nouvelles fonctions, il va détenir d’ici 10 ans plus de 60 000 actions.

Lutte contre le racisme

En septembre dernier, Andy Jassy a surpris en prenant position sur la question des violences policières, lors du mouvement Black Lives Matter. Dans plusieurs tweets, il dénonce le meurtre de Breonna Taylor, tuée par la police.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelques mois plus tôt, après la mort de George Floyd à Minneapolis, Amazon avait décrété un moratoire d’un an sur son logiciel de reconnaissance faciale Rekignition, utilisé par la police. C’est aussi lui qui a ordonné la suppression du réseau social “Parler”, très utilisé par la sphère d’extrême-droite et hébergé sur les serveurs d’Amazon. Une décision prise quelques jours après l’attaque du Capitole aux Etats-Unis par des partisans de Donald Trump.