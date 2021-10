Alors que le Sénat s'apprête à voter le 2 novembre une proposition de loi pour réduire l'impact écologique du numérique, une disposition fait débat depuis plus d'un an. Elle vise à étendre la redevance sur la copie privée aux objets reconditionnés. Elle oppose le monde de la culture aux industriels du secteur.

Une employée dans une usine de smartphones reconditionnés, à Poilley, en France, le 6 février 2017. © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Le Sénat a entamé ce mercredi l'examen en deuxième lecture d'une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique en France. Le numérique représente actuellement 2% de nos émissions de gaz à effet de serre, et cela pourrait grimper à 7% d'ici 2040, selon une mission d'information sénatoriale. Parmi les dispositions du texte, une redevance qui s'applique actuellement sur les produits neufs (smartphones, tablettes, ordinateurs) est au cœur des discussions. Elle devrait s'étendre aux produits reconditionnés, mais les acteurs du marché crient à l'"aberration écologique et environnementale". Taxer des produits reconditionnés, est-ce anti-écolo ? Réponse en cinq points.

Qu'est-ce que la redevance copie privée ?

C'est une somme d'argent prélevée à l'achat de tout appareil numérique permettant le stockage, d'environ 2 euros pour une clé USB et jusqu'à 14 euros pour un objet avec plus de 64GB de mémoire. Cela inclut les smartphones, tablettes et ordinateurs. En vigueur depuis 1985, elle vise à rémunérer les artistes lorsque vous copiez une chanson ou un film téléchargé légalement, d'un appareil vers un autre. Cette pratique est autorisée dans le cadre privé.

Pourquoi le gouvernement veut-il taxer les vendeurs de produits reconditionnés ?

Dans la première version de la proposition de loi, destinée à "lutter contre l'obsolescence programmée" et rédigée par la Commission développement durable du Sénat en janvier dernier, l'article 14 bis précisait que les téléphones reconditionnés étaient toujours exonérés de cette redevance copie privée.

Toutefois, la redevance est une source de revenus indispensable du secteur de la Culture en France. En 2020, elle a généré 7% du budget du ministère de la Culture, et 64% de celui des festivals de musique. Dans un contexte post-pandémie tendu pour le secteur culturel et sous la pression des ayant-droits — 1661 artistes, dont Jean-Jacques Goldman et Dany Boon ont publié une tribune dans le JDD en mai dernier — le gouvernement a amendé le texte initial lors de son passage à l'Assemblée Nationale.

Le nouveau texte prévoit que les objets numériques reconditionnés et revendus soient bien taxés, à un taux toutefois "spécifique et différencié", plus faible que pour les produits neufs. Les entreprises du secteur social et solidaire restent exemptées. La contre-tribune publiée dans le JDD le mois suivant par sept sénateurs, dont les rapporteurs du texte Patrick Chaize et Guillaume Chevrollier, n'y a rien changé.

Toute notre économie a vocation à devenir green. Créer cette exception pour un secteur d’activité qui a vocation à devenir la norme, c’est condamner à terme un des piliers du financement de notre exception culturelle

précise la tribune. Aujourd'hui, les smartphones reconditionnés, représentent près de 15% des téléphones achetés en France.

Pourquoi les acteurs du marché du reconditionné s'opposent à cette taxe ?

Selon eux, il est contre-productif de taxer des produits qui participent grandement à réduire notre empreinte écologique. "C’est 30kg de CO2 évité quand vous achetez un produit reconditionné", à la place d'un neuf, s'insurge Benoit Varin, président de la Fédération du réemploi et de la réparation (Rcube). Par ailleurs, cette taxe va augmenter le prix des objets d'occasion : "10 euros de plus sur la facture des produits qui sont vendus 100 à 150 euros", poursuit-il.

Cela va décourager des gens d’acheter du reconditionné.

Selon la mission d'information sénatoriale à l'origine de la proposition de loi, les terminaux numériques sont à l'origine de 81% des impacts environnementaux du secteur numérique.

Le président de la Fédération du secteur avance également d'importantes conséquences économiques et des dizaines de milliers d'emplois menacés. "Cela va également réduire les marges des reconditionneurs et réparateurs. Or ils n’ont pas les moyens de vendre plus cher les produits, puisqu’on est en concurrence avec des acteurs internationaux qui eux, ne payent pas ces taxes-là", détaille-t-il. La grande majorité des produits reconditionnés sont revendus en France sur la plateforme Back Market. Une société valorisée à "2,6 milliards d’euros" et embauchant "480 salariés", précise tout de même la tribune d'artistes.

Le Syndicat Interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques (SIRRMIET) avance également l'argument des plateformes, comme Spotify ou Netflix, auxquelles s'abonnent désormais les consommateurs. "D'un côté, le consommateur va payer ces abonnements pour accéder aux œuvres culturelles et de l'autre, il va payer une redevance pour faire une copie, qu’il ne fera pas. C'est la double peine", assure son président Jean Daniel Laccourreye.

Qui soutient les industriels ?

Les représentants du marché des produits reconditionnés se sont réunis devant le Sénat ce mercredi pour faire entendre leur colère sur cette redevance sur la copie privée. Ils étaient soutenus par une ONG environnementale, les Amis de la Terre, dont Alma Dufour est la chargée de campagne. Elle rappelle qu'en 2019, 1,2 milliards de produits électroniques ont été vendus, "C'est colossal. Tout ce qui va permettre d’acheter des produits qui ont déjà eu une première vie, c’est vraiment le levier le plus efficace."

C'est dommage, le gouvernement est en train de reculer sur toute une série de mesures qui étaient là pour permettre aux gens de consommer différemment et d’enclencher la transition écologique dans leur vie.

Le rappeur "Sefyu" est également présent. Contrairement à ses collègues artistes, il défend l'exonération de la redevance pour les téléphones reconditionnés. "Attaquer le secteur de l’occasion, c’est attaquer le public des jeunes de banlieue, des gens qui viennent des milieux plus précaires. C’est eux qui consomment ces produits du secteur de l’économie circulaire. Il faudrait qu’on prenne bien le temps avant de prendre des décisions", estime-t-il.

Une trentaine de personnes manifestent devant le Sénat le 20 octobre 2021, contre une proposition de loi qui prévoit notamment de taxer les smartphones reconditionnés. © Radio France / Sébastien Sabiron

Qu'en pensent les associations de consommateurs ?

En juin dernier, L'UFC-Que Choisir avait déposé un recours au Conseil d'État contre les barèmes de taxation des téléphones mobiles et des tablettes reconditionnés, fixés par la Commission pour la copie privée qui gère cette redevance. Le Conseil d'État a depuis retoqué cette requête, estimant que les prix appliqués n'étaient pas "excessifs". Le texte sera examiné au Sénat jusqu'au 2 novembre, date prévue du vote.