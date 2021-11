Les contours du Contrat engagement jeune ont été précisés par Emmanuel Macron et Jean Castex ce mardi midi. Il s'agit d'une aide de 500 euros en échange d'un accompagnement intensif de 12 mois maximum pour trouver un emploi ou une solution professionnalisante.

Une allocation de 500 euros est prévue en échange d'un accompagnement intensif. © AFP / JULIEN DE ROSA

Emmanuel Macron et Jean Castex ont présenté ce matin leur nouveau dispositif d'aide à l'emploi pour les jeunes : le Contrat engagement jeune (CEJ). Un accompagnement "intensif" assorti d'une aide de 500 euros par mois pour les moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois. Le Premier ministre a donné plus de détails ce matin dans une mission locale, à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.

Comment fonctionne ce contrat ?

Il ne s'agit plus d'un "revenu d'engagement" comme l'avait annoncé Emmanuel Macron le 12 juillet dernier mais d'un "contrat d'engagement". Ce changement n'est pas anodin puisqu'il inclut désormais la notion de contrepartie, de donnant-donnant : les jeunes "sans formation ni emploi depuis plusieurs mois" pourront bénéficier d'une "allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois". Pas question d'en faire "un RSA Jeunes", a insisté ce mardi le Premier ministre, une proposition poussée par l'opposition au cœur de la crise sanitaire et définitivement rejetée par le gouvernement.

Mais cette aide sera donc "versée sous condition de revenus", comme la Garantie Jeunes, "d’assiduité et d’acceptation des offres d’activité faites", explique Emmanuel Macron sur sa page Facebook. Plus concrètement, le bénéficiaire devra suivre a minima "15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi". Le gouvernement entend très clairement répondre aux tensions observées sur le marché du travail, aux problématiques d'emplois non-pourvus dans de nombreux secteurs, ainsi qu'au développement de secteurs porteurs comme ceux de la solidarité et de l'écologie.

En quoi est-il différent des dispositifs existants ?

Le dispositif Garantie Jeunes est fondu dans ce Contrat engagement jeune. Il ne sera plus possible d'en signer en 2022, mais les accompagnements qu'il proposait, comme l'aide à la recherche d’emploi, rédaction de CV et de lettre de motivation, se retrouveront dans le CEJ. Chaque jeune, qu'il s'adresse aux missions locales ou à Pôle Emploi ou à acteurs privés, se verra proposé les mêmes solutions. D'ailleurs, un jeune pourra toujours signer pour un contrat de formation, pour un passage en Epide (Établissement pour l'insertion dans l'emploi), ou encore pour un contrat d'apprentissage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Qui est concerné ?

La mesure concerne les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont ni dans un parcours d'étude, ni en emploi, ni en formation. Cet été, il était question d'inclure dans ce dispositif les travailleurs précaires et la totalité des jeunes, ce qui donnait potentiellement une cible d'un million de personnes, mais le gouvernement a fait marche arrière. Ce Contrat engagement jeune aura pour but d'accompagner au moins 400 000 jeunes, annonce ce mardi Jean Castex, soit le double des bénéficiaires de la Garantie jeunes.

En réalité, ce chiffre est constitué des 200 000 du dispositif Garantie jeunes, et de l'objectif de 200 000 nouveaux bénéficiaires, dont 30 000 à 40 000 jeunes que le gouvernement considère comme de grands exclus, de grands décrocheurs. Un objectif toutefois jugé "très ambitieux" par le Premier ministre, mais "à notre portée". Son entrée en vigueur se fera de façon progressive à partir de janvier prochain, avant un déploiement total en mars.

Quel accompagnement ?

Il s'agira, selon les mots de Jean Castex, d'un accompagnement "intensif et personnalisé" qui doit permettre aux jeunes de revenir vers l'activité, puis vers l'emploi ou une "solution professionnalisante". Le caractère intensif est particulièrement mis en avant par le gouvernement, car avec la Garantie Jeunes, seules les six premières semaines donnaient lieu à un encadrement poussé. Un "référent unique" verra les jeunes "au moins une fois par quinzaine et si possible par semaine". Une application dédiée sera également mise en place. Cet outil doit permettre de maintenir un lien quasi permanent entre le référent et le jeune pour s'assurer qu'il ne décroche pas.

Le contenu de l'accompagnement correspond à des "formations qualifiantes, des préparations à l'apprentissage, des mises en situations professionnelles en entreprise, en collectivité territoriale, au sein d'associations ou en service civique". Autrement dit, des solutions "au plus proche du milieu du travail".

Pendant combien de temps ?

Le dispositif doit amener un résultat dans un délai maximum de 12 mois. Le Premier ministre justifie cette durée par le caractère intensif de l'accompagnement, mais aussi car la "finalité n'est pas d'installer des jeunes dans un accompagnement sans fin et sans aboutissement". Mais le caractère donnant-donnant donne lieu à des obligations de la part du bénéficiaire. En cas de "refus injustifié de prendre un emploi ou une formation qualifiante", le contrat est rompu et l'allocation ne sera pas versée. Le jeune qui signe le contrat se verra obligé d'accepter la solution proposée, mais cette solution sera trouvée à partir du suivi effectué avec son conseiller.