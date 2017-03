Comme chaque année, le magazine Forbes recense le classement des milliardaires. A 26 ans, le fondateur de Snapchat fait son apparition dans la caste qui compte plus de 2 000 noms.

Bill Gates figure à la première position du classement Forbes pour la 18ème fois sur les 22 dernières années. © AFP / Christof STACHE

Au niveau mondial, avec 86 milliards de dollars, Bill Gates conserve la première place des fortunes mondiales pour la quatrième année consécutive et la 18e fois en 22 ans. Sa fortune est équivalente au PIB de la Slovaquie en 2015 et il serait le 63e pays sur près de 200 en terme de PIB !

Il est suivi du financier Warren Buffet avec 75,6 milliards de dollars et du patron d’Amazon Jeff Bezos et ses 72,8 milliards de dollars. Il connait la plus forte progression en ajoutant 27,6 milliards cette année. D'ailleurs, les géants du web commencent à truster le haut du classement.

Des "jeunes" chez les géants du web

Le podium américain est suivi de l’Espagnol fondateur de Zara, Amancio Ortega avec 71,3 milliards de dollars. Le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg et ses 32 ans arrivent en cinquième position et ses déjà 56 milliards de dollars. Avec les patrons d’Amazon et de Facebook, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, sont les seuls parmi les 20 premiers à être âgés de moins de 60 ans. Les quatre sont issus du web.

► POUR EN SAVOIR PLUS | Lire Le classement des milliardaires français.

Une progression de 18% des fortunes des milliardaires

Globalement en 2017, la planète compte 2 043 milliardaires (contre 1 810 l’an passé) pour une fortune globale de 7 670 milliards de dollars, soit 18% de plus qu’en 2016. Une progression jamais observée avant. On compte huit américains dans les dix premières places et l’âge moyen des 20 personnes les plus fortunées s’établit à 69 ans.

La Chine continentale enregistre la plus importante progression des milliardaires avec 76 nouveaux entrants, trois fois plus que les Etats-Unis qui ne comptent que 25 nouveaux fortunés à dix chiffres cette année. Mais les Américains restent le plus grand pays pourvoyeur de milliardaires avec 565 personnes contre 540 l’an dernier. La Chine arrive en deuxième position avec 319 ressortissants. Suivent l’Allemagne avec 114 fortunes et l’Inde avec 101 milliardaires.

Les femmes absentes

Les moins de 40 ans ne sont que 56, dix de moins que l’an dernier. Âgés à peine de 26 ans, Evan Spiegel, (cofondateur de Snapchat) et John Collison (cofondateur de Stripe) sont les plus jeunes milliardaires du monde.

Dans ce classement, les femmes ne représentent que 11,11% du total avec 227 femmes sur 2043.