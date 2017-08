Les premiers éléments des ordonnances de réforme du Code du travail ont été dévoilés jeudi matin par le gouvernement, peu avant le point presse à Matignon jeudi midi.

Les organisations syndicales ont eu la primeur du texte jeudi matin à Matignon, avant le point presse détaillant les ordonnances de réforme du Code du travail © AFP / ALAIN JOCARD

Après plusieurs semaines de secret et de concertations avec les organisation syndicales, le gouvernement a dévoilé ce jeudi le contenu des ordonnances visant à réformer le code du travail.

Depuis Matignon ce jeudi matin, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont présenté d'abord les textes aux organisations syndicales avant de détailler le contenu à la presse jeudi midi. De premiers éléments ont donc été diffusés par source gouvernementale en fin de matinée.

Licenciement et prud'hommes

Des éléments sur le recours aux prud'hommes avaient déjà fuité dans la presse sur le plafond des indemnités notamment. Des rumeurs confirmées ce jeudi matin : lorsqu'un salarié doit recevoir des indemnités prud'homales, celles-ci sont plafonnées à trois mois de salaire jusqu'à deux ans d'ancienneté et à 20 mois de salaire à 30 ans d'ancienneté.

Le recours aux prud'hommes est lui aussi modifié. Désormais, le délai pour recourir à l'institution sera limité à un an après le licenciement, quelque soit le type de licenciement.

Des licenciements dont les indemnité légales ont elles-aussi été revues, à la hausse, avec un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.

Primes et négociations en entreprise

C'était un point de friction entre les syndicats du salariat et du patronat : la possibilité de négocier directement avec les employés dans les petites structures dépourvues d'élus syndicaux. Dans son interview fleuve au point ce jeudi, Emmanuel Macron précisait que cela se limiterait aux PME de moins de 50 salariés. Le Medef, lui, réclamait ce dispositif pour les PME jusqu'à 300 salariés.

Le ministère du Travail a finalement tranché : il sera possible pour les TPE de négocier directement avec un employé non élu et non mandaté par un syndicat pour les entreprises de moins de 20 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il pourra s'agir d'un élu du personnel non mandaté.

Par ailleurs, le gouvernement autorise les entreprises à négocier directement les primes.