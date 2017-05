Avant d'annoncer les noms des 15 ministres du gouvernement d'Edouard Philippe, l'équipe d'Emmanuel Macron a pris le temps de vérifier les cas possibles de conflits d'intérêt. Un prérequis indispensable pour une équipe qui devra notamment proposer une loi de moralisation de la vie publique. Mais qu'est ce qu'un conflit d'intérêt ? Où commence-t-il et où finit-il ?

C'est parfois une question d'appréciation.

Le conflit d'intérêts n'est pas défini par la loi. Il ne concerne que les fonctionnaires quand il peut y avoir conflit entre leur mission publique et leurs intérêts privés, à savoir des actions dans une société, ou des activités au profit d'entreprises privées, sur un délai de cinq ans.

Ce qui est en cause c'est la neutralité, ou non, des décisions prises par un fonctionnaire et son impartialité dans les choix qu'il aura à faire.