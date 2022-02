Chiffres catastrophiques, annulations : le secteur des voyages scolaires ou séjours linguistiques est frappé de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire et des restrictions appliquées aux écoles, collèges et lycées.

Les organisateurs de voyages scolaires regrettent l'ambiguïté du ministère de l'Éducation nationale : si Jean Michel Blanquer conseille de reporter les voyages scolaires, il ne les interdit pas. © AFP / Hans Lucas / Frédéric Pétry

Les organisateurs de voyages scolaires ou de séjours linguistiques l’affirment : la crise sanitaire a des allures de cataclysme économique . "Depuis mars 2020, nous n’avons pratiquement rien vendu !", expliquent plusieurs professionnels de ce secteur. Si certaines entreprises naviguent entre chômage partiel, aides et Prêt garanti par l’État pour ne pas mettre la clé sous la porte, les dirigeants de plusieurs d’entre elles n’osent plus regarder leurs bilans comptables.

"J’ai perdu 93% de mon chiffre d’affaire, c’est une catastrophe et nous avons un sentiment d’abandon", explique Caroline Texier, directrice de "Horizons du monde", une entreprise installée en Charente.

1.200 annulations de classes de neige en Auvergne-Rhône-Alpes

Si aujourd’hui grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires la tendance est globalement à la reprise, même timide, dans le monde du tourisme, ces entreprises restent à l’arrêt et vont probablement décrocher la palme de la crise la plus longue et la plus durable.

À l’Union nationale des associations de tourisme de plein air, qui fédère de nombreuses structures de tourisme social et solidaire comme l’UCPA, La Ligue de l’enseignement ou encore VVF, on affirme que les carnets de commandes sont vides pour les six prochains mois. C’est donc le spectre d’une troisième saison blanche qui se profile pour des structures qui réalisent la majeure partie de leurs chiffres d’affaires entre janvier et juin.

Pour illustrer la situation, Simon Thirot, secrétaire général de l’UNAT, explique que, pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, où se déroulent la majeure partie des classes de neige, on a décompté 1.200 annulations. Elles auront des conséquences bien au-delà des seuls organisateurs de séjours, chez les hébergeurs, dans les écoles de ski ou chez les fournisseurs de produits alimentaires pour ne citer que ces quelques exemple.

Ambiguïté de l'Éducation nationale

Si tous ces professionnels veulent obtenir des aides spécifiques à leur secteur au nom du "sur-mesure" annoncé par Bruno Lemaire, tous exigent aussi plus de clarté de la part de l’Éducation nationale. En effet si, aujourd’hui, Jean-Michel Blanquer conseille de reporter les voyages scolaires, il ne les interdit pas. En revanche, dans les rectorats c’est bien souvent l’interdiction qui est la règle. Plus grave, affirme l’UNAT, dans certains établissements, des rectorats feraient pression sur les enseignants pour qu’ils renoncent à des projets de voyages.

Dans les prochains jours justement, le ministère de l’Éducation nationale pourrait clarifier ses directives, en tenant compte de l’assouplissement des mesures sanitaires. Mais il n’est pas certain que cela soit suffisant et surtout efficace pour préserver le secteur des voyages scolaires d’une troisième saison blanche. Il réalisait, avant la crise, un chiffre d’affaire annuel de 1,2 milliard d‘euros et faisait voyager chaque année cinq millions d’écoliers lycéens et collégiens.