Il en avait racheté près de 10% il y a à peine quelques semaines : Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, veut s'offrir Twitter dans son intégralité, pour un montant total de près de 40 milliards d'euros. Il sortirait de la bourse cette entreprise qu'il pense remodeler selon sa vision.

Elon Musk a fait sa fortune avec les automobiles Tesla et les fusées Space X

Un dixième, ce n'était pas assez : moins de dix jours après avoir annoncé qu'il entrait au capital de Twitter à hauteur de 9,2% de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk a finalement proposé de racheter toute l'entreprise, pour un prix unitaire de 54,20 dollars par action, ce qui la valoriserait à 43,4 milliards de dollars, soit un peu moins de 40 milliards d'euros.

C'est, dit-il, "sa meilleure offre et son offre finale" de rachat. Le prix proposé est en effet plus élevé que la valorisation actuelle de l'entreprise, qui s'élève à 37 milliards de dollars : "C'est une prime de 54% par rapport à la veille du début de mon investissement dans Twitter et de 38% par rapport à la veille de l'annonce publique de mon investissement", explique l'homme le plus riche du monde. Devenant propriétaire à 100% de Twitter, il la retirerait de la bourse new-yorkaise. Malgré tout, l'action de Twitter à Wall Street a bondi de 11,34% après l'annonce de cette offre.

Une volonté de réformer Twitter

Les raisons de cette proposition sont, si l'on en croit Elon Musk, farouche défenseur d'une liberté d'expression totale, des raisons éditoriales. "J'ai investi dans Twitter parce que je crois dans son potentiel d'être la plateforme de la liberté d'expression partout sur Terre, et je crois que cette liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne. Depuis que j'ai réalisé mon investissement, je me suis rendu compte que l'entreprise ne prospérerait pas et ne servirait pas son impératif sociétal sous sa forme actuelle : Twitter doit être transformée en entreprise privée", écrit-il dans une lettre à l'actuel président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor.

"Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais libérer ce potentiel.

Preuve par l'exemple : dès le lendemain de son entrée au capital, Elon Musk avait publié sur Twitter, où il est suivi par plus de 80 millions de personnes, un sondage "Voulez-vous un bouton d'édition [pour les tweets, ndlr] ?" Après que 73,6% des "twittos" ont répondu oui, Twitter a affirmé que la fonction allait être mise en place. Et ce alors même que cinq jours plus tard, elle présentait l'édition de tweets comme... son poisson d'avril de l'année.

Un milliardaire sans cash

Sur Twitter, Elon Musk a simplement tweeté le document officiel de son offre de rachat, d'ores et déjà transmise aux autorités. Reste à savoir comment le milliardaire, dont la fortune totale est estimée à 265 milliards de dollars, compte payer cash les 43,4 milliards de dollars de son offre : paradoxalement, il ne possède quasiment pas de liquidités, la quasi-totalité de sa fortune est composée d'actions de ses entreprises Telsa et Space X – et en 2016, il affirmait qu'il ne vendrait jamais ses actions.

Les observateurs et les autres actionnaires avaient de bonnes raisons de craindre depuis plusieurs jours cette possibilité d'une offre globale de rachat : lorsqu'il a annoncé cette entrée au capital de Twitter, Elon Musk s'était réjoui d'en rejoindre le conseil d'administration... avant de finalement se rétracter. En cause, une clause stipulant que s'il intégrait le "board" de l'entreprise, il s'engageait à limiter sa participation à 14,9% de l'entreprise maximum.

D'autres actionnaires l'attaquent en justice

Mercredi, dans cette situation tendue, l'homme d'affaires a été attaqué en justice pour "fraude" par d'autres actionnaires du réseau social, qui l'accusent d'avoir caché pendant dix jours sa montée au capital de l'entreprise (il aurait dû la rendre publique dès qu'il avait acquis plus de 5%, il l'a finalement fait à 9,2%) pour que le cours de l'action n'augmente pas et qu'il puisse continuer à acheter des actions moins chères.

Pour l'heure, la direction de Twitter a simplement affirmé "avoir reçu l'offre non sollicitée et non contraignante d'Elon Musk", que "le conseil d'administration va examiner avec attention". Une offre non contraignante certes, mais avec un coup de pression du milliardaire : celui-ci a indiqué qu'en cas de refus, il songerait à revoir sa participation au sein de l'entreprise.