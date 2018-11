Donald Trump regrettait mardi, dans un de ses tweets rageurs contre la France, que le vin français vendu outre-atlantique soit moins taxé que le vin américain importé en France. C'est une réalité... en tout cas pour le vin blanc.

Donald Trump, ici en photo à côté de nombreux goodies à son effigie, affirme que le vin américain est trop taxé en France. © AFP / Robyn Beck

Visiblement très énervé au réveil contre Emmanuel Macron, le président américain a dégainé ce mardi ses plus beaux messages sur Twitter pour dire tout le mal qu'il pense du chef de l'État français.

Parmi tous ses tweets, l'un concerne les vins américains, selon lui "aussi bon que les vins français", mais trop taxés par la France.

"Au sujet du commerce, la France fait d'excellents vins, mais les États-Unis aussi. Le problème, c'est que la France rend très difficile la vente des vins américains en France et impose de lourdes taxes, alors que les États-Unis rendent la tâche facile aux vins français, et impose des taxes très faibles. Injuste, ça doit changer !"

Et bien, c'est en partie vrai, selon les chiffres donnés par les services de douanes de Bercy. En tout cas pour le vin blanc. En effet, une bouteille de vin blanc américain (de 13 % vol.) importée dans l’Union Européenne subit un droit de douane de 10 centimes d’euros, alors qu'une bouteille semblable de l’Union Européenne importée aux USA est taxée par un droit de douane de 4,4 centimes d'euros.

Pour la bouteille de vin rouge américain (de 14,5 % vol.) importée dans l’Union Européenne, le droit de douane est de 12 centimes d’euros. Quand une bouteille semblable de l’UE importée aux USA subit un droit de douane de 12 centimes d'euros.

Selon, le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), principal centre français de recherche et d’expertise en économie internationale, .

Le vin américain s'exporte lui aussi

425 milliers d’hectares, 22,3 millions d’hectolitres : les États-Unis, c’est d’abord le premier marché de consommation de vin dans le monde et le quatrième vignoble mondial en superficie et en volume. La filière est jeune mais prometteuse sur le sol américain comme à l’export. C’est en Californie que le rendement est le plus élevé. Les Américains produisent 46% de rouge, 44% de blanc et 10 % de rosé, selon des chiffres de FranceAgriMer en 2014.

Les États-Unis importent chaque année 10,7 millions d’hectolitres. L’Italie est le premier exportateur de vin aux États-Unis. La France vient juste après.

En 2017, le vin français a battu tous ses records en termes d’exportations avec 12,9 milliards d’euros de vente selon la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France. Le chiffre d’affaire des exportateurs de vin français aux États-Unis s’élève à plus de 3 milliards d’euros.

Le premier pays importateur de vin américain est le Canada. Viennent ensuite le Royaume Uni, Hong-Kong, le Japon, la Chine et l’Allemagne.

Toujours selon le services des douanes françaises, l'Union européenne est le premier importateur mondial des vins américains.