L'homme le plus riche de la planète, patron de Tesla, a indiqué vendredi qu'il suspendait le rachat de Twitter, dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social.

"L'accord avec Twitter est temporairement suspendu" a tweeté Elon Musk vendredi. © AFP / Brendan Smialowski

Ce ne sera pas encore pour tout de suite. Elon Musk, le patron de Tesla et Starlink, homme le plus riche du monde, a indiqué vendredi qu'il suspendait le rachat de Twitter en attendant d'avoir plus de détails sur la proportion de faux comptes actuellement ouverts sur le réseau social. Cette annonce a eu une conséquence immédiate puisque l'action du réseau social aux 400 millions d'utilisateurs a plongé d'environ 20 % dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

"L'accord avec Twitter est temporairement suspendu, dans l'attente du calcul de faux comptes et pour savoir s'ils représentent bien moins de 5% des utilisateurs", a indiqué Elon Musk sur son propre compte Twitter, citant une dépêche de l'agence de presse américaine Reuters rapportant ce chiffre.

Un véritable enjeu pour Musk

Le conseil d'administration du réseau social a accepté fin avril l'offre de rachat de 44 milliards de dollars proposée par Elon Musk. L'entrepreneur veut en faire un bastion de la liberté d'expression, suggérant par exemple qu'il était prêt à lever la suspension définitive du compte de Donald Trump décidée après l'attaque du Capitole.

Sur le fonctionnement même de l'entreprise, il a aussi évoqué la fin des spams et de la publicité, des algorithmes "open source" et la diversification des sources de revenus sans toutefois avoir présenté pour l'instant au grand public de stratégie globale. Selon le New York Times, il a affirmé dans une présentation aux investisseurs qu'il pouvait multiplier par cinq le chiffre d'affaires de l'entreprise d'ici 2028, en augmentant drastiquement les revenus tirés des abonnements et en faisant grimper le nombre d'utilisateurs actifs de 217 millions fin 2021 à 931 millions en 2028.