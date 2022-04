Après son arrivée dans le capital de Twitter, Elon Musk, fervent utilisateur du réseau social, fait son entrée dans le conseil d'administration de l'entreprise. Il souhaite y "mettre en place des améliorations significatives".

Elon Musk pendant une conférence de presse au Texas. © AFP / Jim Watson

"Je suis ravi de partager que nous avons désigné Elon Musk à notre conseil d'administration !" Au lendemain de l'annonce de l'arrivée du milliardaire dans le capital de Twitter, Parag Agrawal, le directeur général du réseau social, a annoncé qu'Elon Musk rejoignait également le conseil d'administration. Le dirigeant de Tesla et SpaceX dit être "impatient de mettre en place des améliorations significatives".

Utilisateur actif du réseau social

Lundi, en prenant une participation de 9,2% au capital de l'entreprise, Elon Musk est immédiatement devenu le premier actionnaire de Twitter. En annonçant son entrée au conseil d'administration, un mandat renouvelable qui durera au moins jusqu'en 2024, il s'est également engagé à faire monter sa participation au capital au delà de 14,9%.

Avant son entrée au capital, le milliardaire était déjà un adepte du réseau social où il est suivi par plus de 80 millions d'abonnés. Un réseau qu'il plébiscite pour faire de l'humour, ou même pour sonder les internautes, par exemple au sujet des ventes d'actions Tesla. Il ne devrait donc pas se contenter d'être actionnaire, mais bien de tenter de proposer et tenter de mettre en place plusieurs évolutions, lui qui utilise ce réseau social au quotidien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Voulez-vous un bouton d'édition ?"

Et le milliardaire n'a pas tardé à s'investir en mettant les pieds dans le plat concernant la possibilité de modifier un tweet. Cette option est encore inexistante et demandée par de nombreux internautes depuis des années. Sans surprise, la majorité des internautes ont répondu que oui, elle souhaitait pouvoir utiliser un bouton d'édition. Reste à savoir si cette proposition est sérieuse ou second degré. Quelques jours plus tôt, le compte officiel de Twitter a justement utilisé ce sujet pour faire son "poisson d'avril".

Parag Agrawal a de sont côté ajouté sur Twitter qu'Elon Musk était "à la fois un passionné et un critique intense du réseau, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur Twitter et au conseil d'administration, pour nous renforcer à long terme". Il avait par exemple demandé aux utilisateurs du réseau social si selon eux, l'oiseau bleu respectait assez la liberté d'expression. Une majorité d'entre eux avait répondu "non".