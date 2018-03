Pendant plusieurs années, l'entreprises Humania consultants a proposé à des particuliers de gagner de l'argent à coup sûr, en exploitant les erreurs des banques sur les prêts immobiliers. Sauf que l'affaire a viré au fiasco, et que près de 7 000 emprunteurs y ont perdu à chaque fois plusieurs milliers d'euros.

Plus de 6 000 emprunteurs ont perdu chacun des milliers d'euros en tentant de renégocier leur prêt immobilier. (Photo d'illustration) © Maxppp / Philippe Turpin

C'est une affaire qui a tout d'une arnaque à grande échelle : à l'origine, une société de Pérols, dans la banlieue de Montpellier, Humania consultants, qui propose à des particuliers le recalcul de leur TEG, le taux effectif global d'un prêt immobilier. Pour y parvenir, la société disait exploiter les erreurs commises par les banques dans la fixation de ce taux. Tout semblait prévu : étude du dossier par des experts et des avocats, puis négociation avec la banque, voire action en justice si cela ne suffisait pas.

Humania consultants, qui affichait partout sa promesse de gagner 9 procès sur 10, promettait aussi des gains de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En cas de défaite, il y avait même une assurance permettant de ne pas perdre trop d'argent.

Entre 2014 et 2017, plus de 6 000 emprunteurs y ont perdu des plumes, des milliers d'euros de préjudice chacun. Aujourd'hui ils sont prêts à attaquer en justice, selon des informations dont France Inter a pris connaissance.

Parmi eux, Olivier (le prénom a été changé). En 2014, lorsqu'on lui dit qu'il y a une erreur dans le taux de ses deux prêts immobiliers et que Humania consultants promet une victoire quasi-certaine, il se lance, et souscrit un troisième prêt, un crédit à la consommation pour payer les 8 000 euros d'honoraires de la société. "Je ne perdais pas d'agent, je ne pouvais qu'en gagner, et juridiquement tout était verrouillé : c'est pour cela que j'ai signé le contrat de mission, sinon je ne me serais pas engagé", raconte-t-il.

Plusieurs plaintes déposées

"Au départ ils ont le vent en poupe, ils ont des arguments en leur faveur, des condamnations tombent, des victimes gagnent de l'argent, jusqu'au jour où ça cesse", raconte Olivier. Il perd finalement en justice, comme de plus en plus de particuliers, et s'aperçoit qu'il ne sera finalement pas couvert par l'assurance.

De son côté, cet assureur, Garantie Assurance, estime avoir été trompé dès le départ, victime de fausses déclarations d'Humania consultants pour gonfler son taux de réussite. Il a porté plainte pour escroquerie à Nanterre.

Le business d'Humania consultants était-il peu scrupuleux ? Son fondateur, Daniel Margutti, renvoie la responsabilité à ses ex-partenaires : "Quelle est ma faute ? D'avoir recherché un assureur pour couvrir mes clients ? Et que cet assureur, malgré les millions que j'ai versés, n'assure pas ? Est-ce ma faute si des partenaires commerciaux, des acteurs économiques indépendants, rémunérés pour faire un travail, ont pour certains, par appât du gain, menti aux clients en disant qu'il n'y avait aucun risque ?".

La société a été placée en liquidation judiciaire en décembre, laissant derrière elle des milliers de particuliers lésés.

Plusieurs plaintes ont été déposées dans cette affaire : en plus de la plainte contre X pour escroquerie de l'assureur, Humania consultants a déposé plainte contre l'assureur Garantie Assistance (aujourd'hui Filassistance) à Montpellier, où une instruction est en cours. Et les avocats des emprunteurs/victimes envoient les premières assignations cette semaine.