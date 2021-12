Restées fermées jusqu'au 19 mai, les salles de cinéma ont limité la casse cette année, grâce à de beaux succès en France et à l'international. C'est toutefois encore deux fois moins qu'avant la pandémie.

La fréquentation des cinémas est revenue presque au niveau de 2019 au mois de décembre © AFP / Abdulmonam Eassa

Est-ce bientôt la fin du tunnel pour les salles de cinéma françaises ? En 2021, les cinémas ont engrangé 96 millions d’entrées, selon les chiffres révélés ce jeudi par le CNC (Centre national de la Cinématographie).

Par rapport à l’année 2020, c’est une hausse de 47%. Mais les chiffres restent toujours très en-deçà de ceux de 2019, année record pour les cinémas, où 213 millions de spectateurs s’étaient rendus dans les salles obscures.

Mais cette année, les salles étaient fermées jusqu’au 19 mai, soit près de la moitié de l’année : si on ne tient compte que des mois d’ouverture, la baisse de la fréquentation n’est que d’un quart (-23%) par rapport à 2019. Le tout avec une programmation avec peu de très grosses sorties, beaucoup ayant été reportées. En 2019, les derniers volets de "Avengers" et "Star Wars" notamment avaient rempli les salles.

Des films français qui s’en sortent bien

Bon signe de la santé des cinémas : sur le mois de décembre, la fréquentation est revenue à un niveau proche de celui de 2019, portée notamment par la performance de "Spider-man : No way home" (4,6 millions de spectateurs en deux semaines) ainsi que des "Tuche 4" (1,9 millions de spectateurs en deux semaines). L’écart entre les chiffres des films américains et ceux des films français est l’un des plus faibles de ces dix dernières années. Côté français, "Kaamelott premier volet" et "BAC Nord" complètent le trio de tête des films les plus vus.

Le nouveau James Bond et le film "Dune" sont aussi ceux qui ont le plus fonctionné parmi les films internationaux. "Encanto", film Disney de Noël, "Black Widow", un autre film Marvel, et les suites de "Fast and Furious" et "Conjuring" viennent compléter le top 10.

Une concentration sur les plus grosses sorties

A l’échelle européenne, selon le CNC, la France fait partie des pays qui s’en sortent le mieux, enregistrant "la baisse de fréquentation la moins importante parmi les cinq pays européens", mais également inférieure à celle des États-Unis. En revanche, effet négatif : si l’embouteillage des très grosses sorties reportées a été évité, les films de plus petite envergure se sont marchés sur les pieds. Conséquence, la fréquentation s’est concentrée sur les plus gros films : les 30 plus gros succès de l’année ont représenté une entrée sur deux. "Nous restons attentifs à ce que tous les films puissent rencontrer leur public", a ajouté Dominique Boutonnat, président du CNC, qui a dit espérer une "régulation" à ce sujet début 2022.