Selon l'Union Sport & Cycle, en 2021, 2,7 millions de vélos neufs se sont vendus en France, contre 1,8 million de trottinettes électriques et 1,65 million de voitures.

Plus de 2,7 millions de vélos neufs se sont vendus en France en 2021. © Radio France / Xavier Demagny

La France est-elle en train de redevenir un pays de vélo ? Si l'on pense en général rapidement aux pays scandinaves, pour leurs équipements et la place faite aux bicyclettes dans les villes, le marché français se porte très bien. Selon une étude de l'Union Sport & Cycle, en 2021, le vélo s'avère être le moyen de transport le plus vendu en France, devant les trottinettes électriques, les voitures, motos et scooters.

"Il y a un phénomène de société", rapportait jeudi matin sur France Inter Virgile Caillet, délégué général de cette organisation professionnelle qui fédère des équipementiers et des distributeurs. "La France redécouvre le fait que le vélo est un moyen de locomotion du quotidien et un véritable outil pour la société."

Plus de 2,7 millions de vélos vendus

Après une année 2020 marquée par une des plus longues grèves de ces dernières années (et une pratique accentuée du vélo pour se substituer aux transports en commun bloqués) et la pandémie de maladie à coronavirus (et donc la recherche de modes de transport plus sûrs sur le plan sanitaire), le marché du vélo a connu une exceptionnelle croissance. L'Union Sport & Cycles a mesuré une hausse de 4% en volume de vente en 2021 par rapport à 2020 et de 15% en valeur. Sur les deux dernières années, le marché du cycle connaît une progression de 43 % en valeur. Des chiffres qui traduisent "une tendance de fond", selon l'association.

Au total, plus de 2,7 millions de vélos se sont vendus en France en 2021, faisant de ce moyen de locomotion le plus plébiscité par les Français, comme le montre notre graphique. Suivent près d'1,8 million de trottinettes électriques neuves et 1,65 million de voitures neuves achetées. Un biais toutefois : rien ne dit que ces vélos neufs servent tous de moyen de locomotion quotidien, certains peuvent avoir un usage sportif.

De plus en plus de VAE vendus

Dans un contexte pourtant difficile, avec de gros soucis d'approvisionnement et une flambée des coûts en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques, le marché du vélo s'en sort donc plutôt bien. Face à cela, "les industriels français tentent de renforcer leurs capacités de production interne", estime l'organisation. 800 000 vélos ont été produits en France en 2021 contre 660 000 en 2020. La plupart des vélos neufs vendus dans l'hexagone, en volume, le sont par des magasins multisports (65 %) et les détaillants et petites enseignes représentent 58 % des ventes en valeur. "Les perspectives pour 2022, c’est plus d’un million de vélos fabriqués en France", prévoit Virgile Caillet.

Surtout, de plus en plus de vélos à assistance électrique (VAE) sont vendus et symbolisent "le renouveau du cycle en France", estime l'Union Sport & Cycle. 660 000 VAE se sont vendus en France en 2021 contre 515 000 en 2020, soit une hausse de 28% par rapport à l’année précédente. Des ventes portées par l'essor des "vélotafeurs", et qui représentent un vélo vendu sur quatre en France, souligne Virgile Caillet, avec toutefois un coût plus important : une moyenne de 2000 euros, quand le vélo "normal" coûte en moyenne 700 euros.