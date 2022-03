Quelques 22% des salariés ont télétravaillé en France, selon les chiffres de l’INSEE. Le travail à distance a été au plus fort lors de la première moitié de l’année dernière, avant de reculer avec la levée des restrictions en juin.

Très élevé en début de l’année 2021, le recours au télétravail a diminué au début de l’été, lié au reflux de l’épidémie de Covid-19. © AFP / Remi Decoster

Les injonctions du gouvernement sur le télétravail ont-elles été bien respectées ? Les chiffres publiés par l’INSEE ce mercredi donnent une indication. En moyenne, chaque semaine en 2021, un salarié sur cinq a télétravaillé. Le travail à distance est le plus répandu dans les grandes agglomérations. En majorité, ce sont les cadres qui ont télétravaillé, selon l’INSEE. Les jeunes et les salariés moins qualifiés sont moins concernés.

44% des salariés en télétravail sans aucun jour de présentiel

Entre octobre 2020 et début juin 2021, le télétravail devait être la règle pour tous les salariés qui peuvent effectuer leur tâche à distance. En juin, les obligations sont levées, les entreprises définissent elles-mêmes les contraintes. Le 1er septembre, l'obligation de fixer un nombre minimum de jours de télétravail dans les entreprises n'est plus effective. Automatiquement, la part des salariés en télétravail a reculé. L'augmentation du nombre de cas de Covid-19 a engendré une nouvelle hausse du travail à distance.

L’étude de l’INSEE montre qu’un salarié sur deux "exerce une profession pour laquelle le télétravail n’est pas pratiqué". 44% des salariés en télétravail l’étaient entièrement, quand 56% déclarent avoir quelques jours en présentiel. D’après les calculs de l’Insee, "15% des jours travaillés par l’ensemble des salariés en 2021 l’ont été en télétravail".

Surtout les cadres en télétravail, beaucoup moins les jeunes

D'après les chiffres de l'Insee, 55% de cadres ont fait du télétravail. C'est deux fois plus que les professions intermédiaires (22%) et les employés qualifiés (17%). En revanche, les employés peu qualifiés et les ouvriers ont continué à se rendre au travail. Une raison simple : leur profession est très difficilement télétravaillable.

L’INSEE révèle que le recours au télétravail est plus rare dans les plus petites entreprises. Un chiffre l’illustre : seulement 9% des salariés ont travaillé depuis chez eux dans les entreprises de moins 10 salariés, contre 36% dans celles qui ont plus de 250 salariés.

Les jeunes de moins de 30 ans (17%), les CDD (13%), les salariés en temps partiels (12%) ont également moins télétravaillé l’an passé que la moyenne. "Les cadres sont, en effet, plus nombreux dans les grandes entreprises et parmi les salariés les plus âgés", explique l’INSEE. "À titre d’illustration, parmi les cadres travaillant dans une entreprise de 250 salariés ou plus, 57% de ceux de moins de 30 ans ont télétravaillé en moyenne chaque semaine en 2021, contre 68 % de ceux âgés de 30 ans ou plus."

Fort taux de télétravail dans les grandes villes

L'INSEE constate aussi que le télétravail est beaucoup lié au lieu d'habitation, "56% des salariés habitant à Paris et 36% de ceux habitant dans le reste de l’Île-de-France ont télétravaillé, contre seulement environ 10% des salariés habitant dans les communes très peu denses de France métropolitaine hors Île-de-France".

En région parisienne par exemple, les trajets domicile-travail sont plus longs, et il y a une forte dépendance aux transports en commun. Prendre le métro ou le RER pouvait être un lieu de contamination du Covid-19.