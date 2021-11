La députée LREM Frédérique Lardet vient de déposer une proposition de loi pour que les frais liés au télétravail soient plus simplement pris en charge et concernent autant le télétravail à domicile que dans des espaces de co-working. Cette allocation inspirée du "titre-mobilité" serait de 600 euros par an par salarié.

Il s'agirait d'une mesure de justice sociale selon la députée à l'origine de la proposition de loi © AFP / Myriam Tirler

Le développement du télétravail va peut-être enfin se faire dans de bonnes conditions pour les employeurs comme les salariés. Imposé par les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, le télétravail s'est démocratisé, mais non sans difficulté. La député LREM de Haute-Savoie Frédérique Lardet vient de déposer une proposition de loi visant à apporter de la simplicité dans l'accompagnement des salariés par leur entreprise dans la mise en place du travail à distance : un titre-télétravail.

Prise en charge à domicile et en télécentres

Avec le Covid, les entreprises ont dû se hâter de déployer le télétravail avec des investissements imprévus. Selon la loi, l'employeur est tenu de prendre en charge les dépenses inhérentes à l'emploi découlant de l'exercice du télétravail (même occasionnel). Des frais qui vont du matériel, aux logiciels en passant par les abonnements, moyens de communication et l'entretien des dispositifs.

Toutefois, nombre de salariés, faute de place chez eux, ont dû avoir recours à d'autres lieux et espaces de coworking, exclus du dispositif actuel de prise en charge qui ne concerne que le "à domicile". Frédérique Lardet a pu le constater au sein de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, dont elle est la présidente. Les conditions de travail à domicile étaient très inégales pour les 1000 salariés, explique-t-elle : "On s'est très vite aperçu de la limite du télétravail, notamment pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une maison, des réseaux Internet fiables, etc."

Une allocation de 600 euros par an

Le "titre-télétravail" proposé par Frédérique Lardet, s'inspire du "titre-mobilité", lui-même inspiré du "titre-restaurant". Il s'agirait d'une allocation forfaitaire annuelle et défiscalisée de 600 euros par salarié, appelée "forfait télétravail", et qui couvrirait non seulement une partie des frais d’abonnement internet ou d’électricité, comme le prévoit déjà la loi et de nombreux accords d’entreprises, mais aussi les frais de travail dans un télécentre.

Il s'agirait alors d'une solution de paiement dématérialisée, ce qui évite les factures et les avances de frais. "Vous avez une carte de télétravail, vous la présentez au télécentre", explique Frédérique Lardet, et cela permet "une simplification administrative, une simplification pour la salarié et un accompagnement au développement des télécentres et espaces de coworking". Des espaces de travail qui sont aussi l’avenir des territoires excentrés : 2500 tiers lieux ont ouvert leurs portes ces dernières années partout en France.