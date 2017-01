Le conseil d'administration de Fessenheim se réunit ce mardi pour voter la fermeture anticipée de la plus vieille centrale nucléaire du parc énergétique français.

La fermeture de Fessenheim est prévue fin 2018, une fois l'EPR de Flamanville en service © AFP / Sébastien Bozon

Fessenheim va-t-elle fermer avant 2018 ? Sur fond de manifestations des employés, le conseil d'administration d'EDF va décider mardi de la fermeture de la centrale sur le site alsacien.

Promesse de campagne de François Hollande en 2012 (fermer la centrale avant la fin de son quinquennat), Fessenheim doit finalement cesser ses activités en 2018, au moment de la mise en service (retardée) du nouvel EPR de Flamanville dans la Manche.

Indemnisation "ridicule"

Mais cette décision suscite la crainte des salariés de la plus vieille centrale nucléaire de France. Piquet de grève, barrage filtrant, extinction symbolique des lumières : depuis lundi, les salariés sont mobilisés pour demander au conseil d'administration d'écarter "toute fermeture de la centrale".

Tous les syndicats s'opposent à la fermeture anticipée de la centrale, où travaillent 850 agents EDF et environ 250 salariés d'entreprises prestataires. Outre les répercussions en termes d'emploi, ils mettent en cause le montant de l'indemnisation proposée - de l'ordre de 400 millions d'euros -, jugé "ridicule", et les conséquences pour le réseau électrique.

Afin de pouvoir lancer la fermeture anticipée du site alsacien, le conseil d'administration devra se prononcer mardi sur le protocole d'indemnisation conclu avec l’État français, son actionnaire à 85,6%.