La France compte 39 milliardaires dont la fortune globale a augmenté de 21% en un an. Et pour le magazine "Forbes", qui dresse le palmarès, Liliane Bettencourt a été détrônée.

Les 5 plus importantes fortunes françaises concentrent 125,8 milliards de dollars. © Maxppp / Jean-Luc Flémal

Pour la première fois, le classement des plus grandes fortunes du magazine Forbes se décline en France.

Sur la première marche du classement, on retrouve Bernard Arnault, 68 ans, patron du groupe de luxe LVMH : avec ses 41,5 milliards de dollars (soit environ 38,6 milliards d'euros), il se place à la onzième place mondiale. Bien peu face au premier du classement international, Bill Gates et ses 86 milliards de dollars. Il détrône ainsi Liliane Bettencourt, 94 ans, l’héritière du groupe L’Oréal, dorénavant 14e fortune planétaire. Elle est toujours la femme la plus riche du monde avec une fortune estimée à 39,5 milliards de dollars soit 36,7 milliards d'euros.

Suivent ensuite Serge Dassault, 91 ans, doyen du Sénat et héritier du groupe aéronautique Dassault (16,1 milliards de dollars ou 14,9 milliards d'euros) puis François Pinault, 80 ans, le fondateur de Kering (groupe mondial du luxe regroupant entre autres les marques Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou Volcom) avec 15,7 milliards de dollars (14,6 milliards d'euros). Derrière eux, à la 5e place, Patrick Drahi, 53 ans, magnat des télécoms (Altice) et propriétaire des journaux Libération et l’Express.

Pour compléter les dix premières marches du classement, Alain et Gérard Wertheimer, les actionnaires majoritaires de Chanel, Emmanuel Besnier, le PDG du groupe Lactalis, Xavier Niel, le patron d'Iliad (Free), et Carrie Perrodo, la veuve du fondateur du groupe pétrolier Perenco.

Plus d'héritiers en France qu'ailleurs dans le monde

Particularité française : la richesse est plus souvent le fait d'un l’héritage qu’ailleurs (23% en France contre 15% dans le monde). 27% des milliardaires français sont des héritiers ayant développé leur patrimoine (contre 20% dans les autres pays).

En tout, la France compte 39 milliardaires, pour une fortune totale de 245 milliards de dollars soit environ 228 milliards d'euros.

Trois nouveaux milliardaires font leur entrée dans le classement mondial : Philippe Ginestet, le fondateur de la chaîne de magasins Gifi, Christian Latouche, le PDG du groupe de services aux entreprises Fiducial et Dominique Desseigne, le patron des casinos et hôtels Barrière. Avec ces trois nouveaux "riches", la fortune totale des milliardaires français a bondi de 21% par rapport à 2016.

Le classement de Forbes est basé sur la fortune des personnes et non des familles. Il est arrêté au 17 février et repose sur le cours de l'action et des taux de change à cette date.

