Epic Games vient d'annoncer la fermeture d'une version de test spécifique à la Chine de son jeu d'action multijoueur en ligne, qu'il expérimentait depuis 2018. Une décision liée aux contraintes du marché chinois, gigantesque mais qui risquait de devenir un gouffre financier pour l'entreprise. Explications.

"Fortnite" avait trempé un orteil dans la piscine chinoise, mais il trouve finalement que l'eau est un peu trop froide pour y plonger. Trois ans après avoir ouvert quelques serveurs dans le pays permettant d'accéder à une version spécifique du célèbre jeu vidéo (plus de 350 millions de comptes existants, et jusqu'à 15,3 millions de joueurs connectés simultanément), la maison-mère Epic Games a décidé d'arrêter l'expérience.

"La version test de Fortnite China touche à sa fin, et les serveurs vont être fermés prochainement", explique le communiqué officiel à l'attention des joueurs chinois. "Merci à tous les joueurs de Fortnite China qui ont pris le Battle Bus [le moyen de transport virtuel pour accéder à l'île du jeu, NDLR] en participant à cette bêta."

Une version édulcorée

"Fortnite" n'était en effet pas vraiment disponible en Chine, en tout cas pas de la même manière que presque partout ailleurs dans le monde. En version bêta (donc en phase de test avant une éventuelle publication grand public), le jeu n'était accessible qu'à un nombre réduit de joueurs, et surtout dans une version très différente de l'originale.

Pour rappel, "Fortnite" est un "battle royale", un jeu où une centaine de joueurs s'affrontent après avoir été parachutés sur une île, dans un univers visuellement proche d'un dessin animé, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un.

Or la législation chinoise sur les jeux vidéo est extrêmement stricte. Il a donc fallu modifier de nombreux éléments pour passer les fourches caudines de la censure locale : par exemple, comme l'explique le site spécialisé Kotaku, le visage de certains personnages du jeu, dont la tête était un crâne, ont été recouverts d'une peau verte en version chinoise. Il a également fallu édulcorer la violence, quitte à tricher : "Fortnite" a ainsi réécrit l'histoire officielle de son jeu en Chine, expliquant qu'en fait, tout se déroule dans une simulation d'entraînement, et donc que personne n'y meurt vraiment.

Pas de microtransactions, pas d'intérêt

Mais l'ultime barrière, qui a sans doute poussé Epic Games à renoncer à s'implanter en Chine, c'est l'interdiction dans le pays des microtransactions. Or comme le jeu lui-même est gratuit, les revenus de "Fortnite" sont majoritairement liés à ce système, qui permet d'échanger de l'argent réel contre une monnaie virtuelle permettant d'acquérir des éléments de jeux (costumes, objets, armes, etc.). En Chine, on pouvait obtenir ces éléments uniquement en jouant, jamais en payant.

Malgré la taille du marché chinois, "Fortnite China" privait donc son éditeur d'une manne financière, tout en lui coûtant sans doute assez cher en termes de développement : le jeu étant régulièrement mis à jour, remodelé pour y ajouter de nouveaux éléments, cela impliquait de modifier tout aussi régulièrement la version chinoise, tout en la pliant à d'autres contraintes.

Il n'est déjà plus possible de créer de nouveau compte sur la version chinoise du jeu, depuis le 1er novembre, 24 heures à peine après l'annonce. "Fortnite China" fermera définitivement les portes de son "Battle Bus" local le 15 novembre prochain.

Citant un "environnement difficile", le réseau social professionnel LinkedIn de Microsoft avait lui aussi annoncé en octobre son retrait prochain de Chine. Le géant de l'informatique a longtemps été l'une des rares entreprises américaines de l'internet à réussir à imposer en Chine un réseau social en dépit de la censure.