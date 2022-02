Google a annoncé mardi soir avoir réalisé 76 milliards de dollars (67 milliards d'euros) de bénéfice net pour l'année 2021. C'est près du double de 2020. Comment l'entreprise a-t-elle bénéficié d'une croissance si forte ?

Google a presque doublé ses profits en 2021 par rapport à 2020, et le cours de son action a dépassé les 3000 dollars © AFP / Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY

Une saison des fêtes fructueuse et une bonne santé financière : mardi soir, Google a annoncé des résultats records, avec une progression de plus de 30% sur le dernier trimestre de l’année, et surtout un doublement de ses profits en 2021 par rapport à 2020.

De quels chiffres records parle-t-on ?

L’entreprise a annoncé avoir réalisé 75 milliards de dollars de chiffre d’affaires au quatrième trimestre de l’année 2021 (un chiffre en hausse de 32% par rapport au précédent), dont il a dégagé un peu plus de 20 milliards de bénéfices. Mais surtout, le groupe a enregistré un bénéfice net de 76 milliards de dollars, soit environ 67 millions d’euros, sur l’ensemble de l’année 2021. C’est presque le double de l’année précédente.

Qu’est-ce qui rapporte autant à Google ?

Si le grand public connaît surtout Google pour son moteur de recherche, ses applications et éventuellement ses appareils connectés, sa première source de bénéfices, c’est la vente d’espace publicitaire. Dans ce domaine, Google est leader du marché, devant Facebook. En vendant des publicités qui apparaissent notamment en tête des résultats de recherche ou autour des vidéos YouTube, l’entreprise a généré 61 milliards de dollars sur les 75 milliards de chiffre d’affaires du quatrième trimestre.

Ce n’est pas la seule source de revenus de l’entreprise : Google bénéficie aussi de l’explosion de ses services d’hébergement dans le cloud. Le nombre de contrats de cloud a bondi de 80% en 2021, et son chiffre d’affaires a augmenté de 45% - à 5,5 milliards de dollars. Les ventes des téléphones estampillés Google, les Pixel, se portent bien aussi selon l’entreprise, et ce "malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement".

Les confinements n’ont-ils pas affecté les affaires de Google ?

Bien au contraire : les confinements et les restrictions liées à la crise sanitaire ont boosté les performances de Google en tant que fournisseur publicitaire. "Depuis le début du Covid, nous avons vu les habitudes des consommateurs changer", a déclaré Philipp Schindler le vice-président de Google chargé des ventes : avec le télétravail et la hausse du e-commerce, les annonceurs se sont de plus en plus dirigés vers la publicité sur Internet… et donc vers Google. L’ensemble du marché, et en particulier les GAFA, en ont profité.

Google a également bénéficié d’un fort dynamisme des ventes pendant les fêtes de fin d’année : "En 2020 et 2021, les consommateurs ont dépensé plus d’argent, plus tôt et plus régulièrement", ajoute Philipp Schindler.

Quelles sont les conséquences de ces bons résultats ?

L’action Google a pris 9% à la bourse de New-York après l’annonce des résultats. Ainsi, le cours de l’action a dépassé la barre de 3 000 dollars. L’entreprise a annoncé, en même temps que ses bons résultats, qu’elle allait permettre le fractionnement des actions (à 20 pour une) afin de permettre à de plus petits investisseurs de prendre leur part – il sera donc possible d’acheter un vingtième d’action Google.

Selon les analystes, les résultats de Google devraient porter l’ensemble du marché vers le haut. Et cela ne devrait pas s’arrêter en 2022, avec des estimations de chiffre d’affaires à 171 milliards de dollars pour la publicité numérique – cela représenterait 30% de la totalité du marché.

Y a-t-il un risque de démantèlement pour Google ?

Aux États-Unis comme en Europe, les actions en justice et projets de lois et règlements pour tenter d’empêcher des situations de monopole de Google comme de l’ensemble des GAFA se multiplient : la semaine dernière par exemple, plusieurs procureurs américains ont attaqué Google, l’accusant de collecter des données de géolocalisation des utilisateurs et utilisatrices, y compris quand ceux-ci ne donnent pas leur accord - ce que l’entreprise nie. Dans l’Union européenne, Google a encore été sanctionnée par la Cnil début janvier, à hauteur de 150 millions d’euros, parce que l’une comme l’autre ne permettent pas de refuser facilement les cookies - des lignes de code informatique qui permettent de tracer les internautes. Et en novembre dernier, Google a été sanctionné par la justice européenne, écopant d’une amende de 2,4 milliards d’euros pour pratiques anticoncurrentielles.

Mardi, le PDG de Google, Sundar Pichai, s’est dit "vraiment inquiet" de ces tentatives de limiter l’influence de Google, invoquant des "conséquences non désirées" : "Dans certains cas, nous sommes vraiment inquiets parce qu’ils risquent de casser de nombreux services très populaires auprès de nos utilisateurs", a-t-il déclaré.