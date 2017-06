Vous l’aurez sans doute remarqué : lorsque vous faites une recherche sur Google, les suggestions sont de nature très diverses. Mais il est une catégorie de réponses que les internautes européens ne peuvent manquer : celles de Google Shopping.

En d’autres termes, vous trouverez la recette de l’aligot au même plan que les prix comparés des barquettes d’aligot dans les boutiques en ligne. Jusqu’ici, rien de préjudiciable pour l’utilisateur, qui demeure libre de préparer sa recette ou de l’acheter en boîte.

Pourtant, la Commission européenne vient d’infliger une lourde amende à Google, 2,42 milliards d’euros, après sept années d’enquête. La société américaine est accusée par Bruxelles de privilégier Google Shopping au détriment des autres comparateurs de prix, d'abuser de sa position dominante – Google est utilisé par 9 internautes sur 10 en Europe – pour imposer son service, payant pour ceux qui y souscrivent. Et pour la commissaire à la Concurrence, la Danoise Margrethe Vestager, ça n’est pas acceptable. C’est en effet contraire aux règlements anti-trust.

Google, qui n’a pas tardé à réagir, conteste évidemment la décision et annonce son intention de faire appel.

En attendant, la société américaine est sommée par Bruxelles de garantir "l’égalité de traitement entre les services concurrents de comparaison de prix et son propre service", et elle a trois mois pour le faire, au risque d’avoir à subir, en plus de l’amende, des astreintes journalières.