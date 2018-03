Neuf syndicats appellent les retraités à manifester ce jeudi contre la hausse de la CSG entrée en vigueur au 1 er janvier. Une manifestation destinée à réclamer une hausse du pouvoir d'achat.

Manifestation de retraités en septembre 2017 contre la hausse de la CSG © Maxppp / Bruno Levesque

On dénombre 16,7 millions de retraités en France. Autant dire que les réalités de chacun sont différentes. Il est donc difficile de dresser le portrait-type du retraité et de ce qu'il gagne. Néanmoins, on sait que la pension moyenne d’un retraité français était, en 2015, de 1 376 euros bruts, soit 1 283 euros nets selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), un service de l'Etat. 44 % des retraités perçoivent moins de 1 200 euros nets mensuels. Mais ce revenu n'inclut pas les revenus complémentaires que sont des loyers, placements, aides sociales, pensions de réversion...

Au final, l'Insee a fait un calcul incluant tous ces revenus annexes. Et là, on arrive à un revenu moyen mensuel net de 2 049 euros.

Selon le COR (Conseil d'orientation des retraites), organisme qui regroupe parlementaires, partenaires sociaux du public et du privé, associations familiales, de retraités et personnes âgées et experts, 1 retraité sur 10 dispose d’un niveau de vie inférieur à 1 080 euros par mois. Pour comparaison, le Smic est à 1 188 euros par mois net (pour 35 heures). A noter que les montants de l'Aspa, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), auparavant appelée minimum vieillesse, sont pour une personne seule sans ressources de 803 € par mois nets et pour deux personnes sans ressources : 1 247 € par mois nets.

De l'autre coté du spectre, 1 retraité sur 10 dispose d’un niveau de vie supérieur à 3 230 euros par mois.

Le reste est donc entre les deux. Avec des disparités de taille :

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a par ailleurs insisté mercredi :

Quand on dit que tous les retraités vont payer la CSG, on ment aux Français parce que 40 % d'entre eux en sont exonérés.

Selon lui, les retraités vivant seuls avec moins de 1 200 euros par mois ou en couple avec 1 841 euros ne sont pas concernés par cette hausse de la CSG.