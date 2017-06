A ceux qui croyaient encore que les marchés immobiliers allaient plafonner, voire baisser durablement, le baromètre semestriel d’Empruntis sur le pouvoir d’achat immobilier oppose un sérieux démenti.

Acheter une maison ou un appartement dans une des onze plus grandes villes de l’Hexagone coûte plus cher aujourd’hui qu’il y a douze mois. Autrement dit, la baisse – ou la modération – qui semblait se dessiner depuis 2014 s’efface, même si l’on n’est pas encore revenu aux niveaux d’il y a trois ans.

Cécile Roquelaure, d’Empruntis, constate :

Devenir propriétaire est aujourd’hui plus cher qu’en janvier 2017 [ou qu’en juin 2016], et ce partout dans les 11 plus grandes villes de France, avec Paris, Bordeaux et Strasbourg sur le haut du podium des hausses.