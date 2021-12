Les plus riches captent encore plus de revenus et de patrimoine que les plus pauvres, et ce au détriment des Etats qui s'appauvrissent. Et même parmi les plus riches, les femmes sont encore loin d'en profiter à parts égales. Ces trois constats sont issus du très dense dernier rapport du World Inequality Lab.

En Indonésie, les inégalités ont été amplifiées par la crise du coronavirus © AFP / Afriadi Hikmal

Ce nouveau rapport du World Inequality Lab, codirigé par les économistes Thomas Piketty, Lucas Chancel, Gabriel Zucman et Emmanuel Saez, se présente comme la synthèse la plus exhaustive des "travaux de la recherche internationale sur les inégalités mondiales". Et il est vrai que les très nombreuses sources sur lesquelles s'appuient la centaine d'économistes qui y a participé, permettent d'obtenir un tableau complet de la situation des inégalités mondiales en matière de revenus, de patrimoine, de pollution et climat, ou encore d'accès à la richesse entre les hommes et les femmes, et entre pays.

Sans surprise d'ailleurs, les inégalités de richesses, qui sont plus fortes aujourd'hui que jamais, sont mises en lumière en quatre chiffres : les 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale, tandis qu'à l'inverse, les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Cet écart ne cesse de grandir depuis des décennies. De façon générale, les inégalités dans le monde se creusent et la crise sanitaire n'arrange rien. Parmi les nombreux constats posés par les économistes, voici trois enseignements tirés des 236 pages du rapport.

Le fossé entre nations s'efface très lentement au profit du fossé entre riches et pauvres

Selon le rapport, les inégalités entre pays se sont "amoindries au cours des deux dernières décennies", mais elles "restent particulièrement élevées malgré le rattrapage économique des pays émergents lors des quatre dernières décennies". À titre d'exemple, au Brésil la moitié des pauvres gagne 29 fois moins de revenus que les 10% les plus riches. En France, la moitié des pauvres gagne sept fois moins.

Inégalités de revenus mondiales / World Inequality Lab

En revanche, peu importe le pays, on constate que les plus riches captent quasiment toujours autant les revenus mondiaux, et ce depuis le début du XXe siècle. Les 50% les plus pauvres se partagent 8,5% des revenus dans le monde, pendant que les 10% les plus aisés en captent 52%.

Les individus se sont enrichis, les États appauvris

Il n'y a pas que les revenus qui ont augmenté pour les plus riches, il y a aussi les patrimoines. Le rapport précise qu'entre 1995 et 2021, la "part de patrimoine détenue par les 0,01% les plus riches [constitués de 520 000 adultes à travers le monde – Ndr] est passée de 7 à 11%." D'ailleurs, le seuil pour intégrer ce club des plus riches est passé de 693 000 euros en parité de pouvoir d'achat (méthode qui permet les comparaisons internationales) en 1995 à 16 666 000 euros en PPA en 2021. Grâce à des politiques fiscales favorables, les 52 personnes les plus riches au monde, dont font partie par exemple Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Bernard Arnault, ont vu leur patrimoine augmenter en moyenne de 9,3% par an depuis 1995.

Patrimoine public/public / World Inequality Lab

Tout cela s'est fait au détriment des États, des finances et du patrimoine publics. Un phénomène qui touche tous les pays depuis 50 ans, peut-on lire dans le rapport, "la part de patrimoine détenue par des acteurs publics est proche de zéro ou négative dans les pays riches, ce qui signifie que la totalité de la richesse se trouve aux mains du privé. Cette tendance a été amplifiée par la crise de la covid, qui a vu les États emprunter l'équivalent de 10 à 20% du PIB, essentiellement au secteur privé".

Aucune parité entre hommes et femmes

Sans surprise, les progrès sont extrêmement lents. Certes, la part des revenus du travail perçue par les femmes a augmenté dans quasiment toutes les régions du monde, mais elle reste bien loin de la parité. Elle était de 30,6% en 1990 et n'est montée qu'à 34,7% en 2020. Par ailleurs, si "les États-Unis et la France ont une forte représentation des femmes dans le monde du travail, ils sont à la traîne en matière de représentation des femmes dans la postes à haut revenus. Le Brésil, le Costa Rica et l'Espagne montrent une plus grande part de femmes dans les 10% et 1% des salariés les plus riches" que ces deux pays.

Un constat qui fait écho au au dernier rapport d'Oxfam publié en 2021, qui détaillait notamment que 70% des personnes les plus pauvres dans le monde sont des femmes, l'écart salarial était en moyenne de 19%. Une situation d'autant plus inégale que 42% des femmes dans le monde ne peuvent avoir un travail rémunéré en raison de leur charge de travail domestique. En 2020, Oxfam évaluait d'ailleurs ce travail domestique à plus de 10 800 milliards de dollars par an.