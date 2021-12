Dans un rapport rendu public début décembre, l'Inspection générale de l'éducation (IGESR), pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements et irrégularités dans le fonctionnement de plusieurs syndicats lycéens. Manque d'expérience et de contrôle, les inspecteurs appellent à revoir le dispositif de subventions.

Mobilisation étudiante à Besançon en avril 2021 © AFP / Antoine Mermet

C'est un rapport qui dormait dans les tiroirs du ministère depuis juin et qui n'a été mis en ligne que début décembre sur le site de l'IGESR, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette enquête faisait suite aux révélations de Mediapart et Libération de novembre 2020, qui révélait des dysfonctionnements sur l'utilisation des subventions reçues par le ministère de l'Education par "Avenir lycéen", un syndicat proche du ministre Jean-Michel Blanquer.

Les conclusions de cette enquête portent sur six organisations, qui sont anonymisées par respect du code des relations entre le public et l’administration, mais que l'on peut facilement identifier comme étant la FIDL (Fédération indépendante et démocratique lycéenne), l'UNL (Union nationale lycéenne), l' Organisation internationale de la jeunesse (depuis 2019, issue du Syndicat général des lycéens), le MNL (Mouvement national lycéen) et la FDL (Fédération des Maisons des Lycéens). Dans l'intérêt de l'État et de ces associations les inspecteurs recommandent que le ministère revoit son dispositif de subventionnement.

Le document prends bien soin d'expliquer que ces associations "représentent un lieu de socialisation et d’apprentissage de l’engagement dans lequel pourront être expérimentées les prises de parole et de responsabilité", mais sont aussi "un territoire dans lequel les lycéens devront apprendre à gérer en autonomie les relations de pouvoir internes mais aussi externes".

Mais les enquêteurs pointent toutefois des dysfonctionnements sur la période observée (les dix dernières années) pour cinq d'entre elles alors qu'elles ont touché des subventions de la part du ministère de l’Éducation (de 10 000 à 80 000 euros par an par association, certaines toutefois n'en ont pas reçu tous les ans). Liste d'adhérents sans fiabilité, inexpérience et manque de maturité, activités floues et dépenses injustifiables ou illégales.

Aucun suivi des adhérents

Il y a d'un côté le discours de chaque association, qui assure très logiquement tenir sa légitimité par le fait de représenter les lycéens, et il y a de l'autre la réalité. En l'occurrence, leur incapacité à fournir aux enquêteurs des preuves fiables du nombre exact de leurs membres. "Les effectifs inscrits dans les dossiers de demande de subvention ne sont jamais confirmés par les montants des cotisations perçues. Lorsque les produits issus de ces versements apparaissent dans les pièces comptables transmises, ils sont, soit d’un montant très modeste au vu du nombre déclaré d’adhérents, soit inexistants", peut-on lire dans le rapport.

Les associations ont toutefois fournit des indications : elles cumulent au total 1 890 adhérents, dont 1 080 pour l'une d'elle, ce qui représente seulement 0,08% de la population lycéenne, un "pourcentage extrêmement faible" selon les enquêteurs. Mais tous ne payent pas de cotisation annuelle pour y adhérer (de 2 à 10 euros selon l'association) et tous n'ont pas droit de vote : membres avec cotisation et droit de vote, membres avec cotisation sans droit de vote, et membres sans cotisation et sans droit de vote. Une forme d'autogestion permise par le peu de normes et de contraintes en la matière auxquelles sont soumises les associations lycéennes.

Des dysfonctionnements liés à l'inexpérience

Que font ces associations de leurs fonds ? Ces éléments devraient être, en théorie, détaillés dans les demandes de subventions au ministère, mais ce n'est pas toujours le cas. "Parmi les 2 539 demandes de subventions de la période sous revue, cinq ne comportent pas de rapport d’activités et les rapports présents sont très succincts (de quelques lignes à deux pages). Les activités mentionnées ne sont pas toujours inscrites dans le temps et ne comportent pas d’indications de volumétrie (nombre de participants, nombres d’établissements concernés). Les activités ainsi rapportées peuvent être sans cohérence avec le compte rendu financier élaboré pour la même année ou les actions prévues à la convention annuelle d’objectifs", ont constaté les auteurs du rapport.

Ces derniers, après avoir analysé des milliers d'opérations bancaires et leurs justificatifs, relèvent que les jeunes aux commandes, parfois mineurs, manquent d'expérience et de bon sens quand il s'agit de gérer une association. Les achats et locations d'équipements par exemple sont effectués sans forcément prendre en compte le risque d'endettement. Les dépenses, de façon générale, ne sont pas toujours contrôlées du fait de l'utilisation de carte bancaire, et les frais de prise en charge (logement, transport, etc.) ne sont pas toujours encadrés. Sans oublier la tentation ou l'inconscience (en toute honnêteté) d'utiliser des moyens financiers de l'association pour des usages privés. Tout ceci pousse les enquêteurs à l'interrogation suivante : "Les lycéens responsables des associations bénéficiaires ont-ils le discernement et la maturité nécessaires pour utiliser ces sommes avec la prudence et la parcimonie attendues ?"

Une utilisation des fonds très floue

Les exemples sont assez accablants. L'une, qui ne tient pas de comptabilité, "a transmis ses relevés bancaires ainsi que 137 pièces justificatives dont seulement 50 % sont rattachables aux dépenses réalisées. Pour les dépenses restantes, il n’est possible d’identifier ni le tiers bénéficiaire, ni la catégorie de dépense à la lecture des relevés bancaires car ces décaissements ont été effectués par l’intermédiaire d’une carte bancaire fournie par une société britannique proposant des services financiers et bancaires."

Pour une autre, "qui a perçu 361 000 euros depuis 2015", grâce aux tickets et factures conservées, les dépenses sont tout à fait identifiables. Les auteurs du rapport pointent néanmoins un "engouement pour l’usage des VTC, location de trottinette ou de vélos électriques", y compris des "VTC de luxe pour un montant total de 311,50 €". Achat d'un billet d'avion, achat de pneus, de places de cinéma, de fleurs ou d'abonnements à des jeux en ligne, "pour un total de 1 647,66 €", mais aussi retraits d'espèces et virements sur des comptes personnels, aux yeux des enquêteurs relèvent de dépenses "clairement irrégulières" et même pour certaines "délictueuses".

Ces associations, qui ne vivent pas de ces subventions mais bénéficient de différentes financements, se retrouvent parfois dans des situations où la justice doit intervenir. Une des cinq associations, comme le relève le rapport, "confrontée à la réduction de moitié de la subvention ministérielle" en 2019, a été "incapable de faire face à ses obligations financières". Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par Le tribunal judiciaire de Paris. Montant du passif : 112 000 €. Face à l'accumulation d'éléments concernant l'ensemble des syndicats, les inspecteurs de l'IGESR recommandent que le ministère revoit son dispositif de subventionnement par soucis de simplicité et transparence, dans l'intérêt des associations comme de l'Etat.