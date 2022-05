Dans un contexte de forte inflation, le coût de l'alimentation ne cesse d'augmenter et pourrait atteindre, en France, plus de 200 euros par personne cette année. L'assureur Allianz Trade s'inquiète de cette situation qui pourrait "menacer les besoins vitaux" de certains français.

Dans un contexte de forte inflation, les prix ne cessent d'augmenter. © Maxppp / Patrick Lefevre

"Le pire est à venir". Dans un rapport publié ce mardi, l'assureur crédit Allianz Trade alerte sur le coût de l'alimentation qui pourrait très fortement augmenter cette année en Europe, dans un contexte de forte inflation. En France, ce poste pourrait augmenter de plus de 200 euros par personne. Et toujours selon l'assureur, la hausse de l'inflation qui entraîne cette augmentation des prix n'est pas prête de s'arrêter.

Conséquence de la guerre en Ukraine

"Les prix des distributeurs alimentaires pourraient croître de 8,2%, ce qui engendrerait une hausse des dépenses alimentaires annuelles (en France) de 224 euros par personne cette année, pour un total atteignant 2 963 euros", précise Aurélien Duthoit, conseiller sectoriel chez Allianz Trade. Pour estimer cette hausse de budget, l'étude se base sur l'hypothèse que les distributeurs répercutent sur leurs prix de vente 75% de la hausse des prix qu'ils paient aux industriels du secteur agroalimentaire. Et pour le moment, moins de la moitié de cette hausse des prix de production a été répercutée sur les consommateurs. "Les industriels du secteur agroalimentaire européen ont augmenté leurs prix de 14% depuis le début de l'année 2021", là où "les distributeurs de produits alimentaires n'ont en revanche augmenté leurs prix que de 6%", précise Aurélien Duthoit. Les prix devraient donc continuer de s'envoler.

Pour certains, la hausse des prix de l'alimentation ne pèsera que sur leur capacité à épargner. Pour d'autres, elle pourrait menacer encore davantage leur capacité à assouvir leurs besoins vitaux

Selon l'assureur-crédit, le rythme auquel les prix de vente s'aligneront sur les prix de production demeure "très incertain, vu la volatilité de l'environnement" économique actuel marqué notamment par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays sont des grandes puissances agricoles, et la guerre en Ukraine a déjà eu des conséquences concrètes sur les prix. Par exemple, les industriels facturent ainsi les huiles et graisses 53% plus cher qu'en 2021.

Des hausses de prix en cascade, du coût de la farine en hausse de 28% pour les distributeurs à celui des pâtes qui bondi de 19%. Selon les dernières données de l'Insee, l'inflation a progressé de 4,8% sur un an en avril et les prix alimentaires de 3,8%. Une hausse qui n'est pas prête de s'arrêter selon Allianz Trade, puisque les distributeurs, sortis de deux années de pandémie "très profitables à leur chiffre d'affaires comme à leur bénéfice", n'ont pas besoin de maintenir coûte que coûte leurs volumes de vente en abaissant les prix.